Investigan la muerte de una mujer en extrañas circunstancias que fue trasladada inconsciente de Motril a Granada

Fin de semana agitado en la Costa Tropical con desenlace fatal pese a los esfuerzos sanitarios. A primera hora del domingo una llamada de auxilio hizo saltar todas las alarmas en una casa ubicada en la zona de la Playa de Poniente de Motril: una mujer de 54 años se encontraba inconsciente a consecuencia de un posible golpe en la cabeza, horas más tarde fallecía en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Ahora la Policía Nacional investiga las causas de la muerte que rodean este suceso y ha detenido a un hombre, que es su pareja, como presunto autor de un delito de homicidio, según han confirmado fuentes policiales.

Según señalan fuentes de subdelegación a Granada Hoy, la investigación continúa abierta, por lo que de momento no se ha descartado la opción de un posible caso de violencia de género, aunque permanecen a la espera de saber que determina las distintas investigaciones que se están llevando a cabo.

Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 horas del domingo, cuando el centro coordinador del Servicio de Emergencias Sanitarias del 112 Andalucía, recibió una llamada alertando de que una mujer se encontraba en estado muy grave en el interior de un domicilio de la playa, ubicado en el pasaje de una urbanización que hay en la zona, hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios y la Policía Nacional que rápidamente activó un protocolo de investigación.

Una vez en el lugar, y dada la gravedad de la mujer, los servicios sanitarios del 061 decidieron trasladarla al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde falleció unas horas más tarde. Por su parte, la Policía Nacional detuvo a la pareja de la víctima en el mismo centro hospitalario.

Según han explicado algunos vecinos de la zona a este periódico, el hombre llevaba un tiempo viviendo allí, algunos apuntan que desde mayo, pero ella acudía esporádicamente, y aseguran que tenía en vigor una orden de alejamiento según ella misma habría indicado a algunos allegados.

Además, estos mismos vecinos han señalado que tras el revuelo que se montó el domingo no habían vuelto a saber nada hasta este martes, cuando se montó un dispositivo muy grande para realizar una inspección ocular junto al detenido, que actualmente se encuentra en dependencias policiales de Granada, por lo que será puesto a disposición de un juzgado de la capital en las próximas horas.