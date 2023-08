Una jornada de limpieza en la desembocadura del Guadalfeo para concienciar sobre la importancia de mantener el medio ambiente

Multitud de plásticos, envoltorios, cajetillas de tabaco y colillas, botellas y hasta una gran señal tráfico... Una treintena de voluntarios se han congregado en la desembocadura del río Guadalfeo, en Salobreña, para llevar a cabo una limpieza y evitar que los desechos acaben en el mar. Una iniciativa organizada dentro de la campaña 'En acción por el litoral' de Ecologistas en Acción para concienciar, denunciar y visibilizar la gran variedad de impactos ambientales que amenazan el litoral, y que cuenta con el respaldo de las asociaciones ecologistas Árboles Contra el Cambio Climático (ACCC Granada); Colina, Conservación y Limpieza de la Naturaleza; y Cal y Caña, además de la asociación provincial de los ecologistas.

Guantes, bolsas y pinzas extensibles para recoger basura, cualquier cosa es buena para eliminar desechos que el río ha ido arrastrando hasta la desembocadura. "Después de muchos años el cauce del Guadalfeo está siendo regenerado y era una pena ver cómo después de tanto trabajo para que se reforestase, y que el propio bosque que tiene se está regenerando, que se acumule tanta basura, tanto de la que llega con las riadas como la que tiran algunas personas incívicas cuando se van de fiesta por la noche", explica el secretario provincial de Ecologistas en Acción, Juan Antonio Martínez. La idea principal era realizar también una limpieza submarina junto a una pradera de zostera marina con la colaboración del velero Diosa Maat, pero el fuerte oleaje en la zona ha impedido su participación.

"Estamos contentos con la respuesta de la gente, no todo el mundo está dispuesto a madrugar en sus vacaciones para acudir a una jornada de limpieza, aunque estaríamos más contestos si se tomasen las medidas necesarias para no tener que llegar a este punto. Un poco más de vigilancia en la zona estaría muy bien, además es punto de encuentro de muchos jóvenes para hacer 'botellón' y muchas de esas botellas acaban en el río, se podría controlar, aunque no es el único inconveniente, ya que llega mucho plástico de la zona alta del cauce", indica Martínez, a la vez que incide en la necesidad de permitir que el río se regenere por sí mismo.

Por su parte, David Jesús Peláez, presidente de la asociación Colina, Conservación y Limpieza de la Naturaleza, resalta la importancia de este tipo de acciones que permiten "liberar los espacios de residuos". "Mucha gente ni se imagina la cantidad de basura que se puede sacar de los parques y ríos, barrancos e incluso parques de la misma ciudad, hay residuos por todas partes pese a lo contaminante que es".

Peláez lamenta la actitud incívica de aquellas personas que vierten residuos al río, "al final si viene una tormenta o una riada fuerte, todo esto acaba en el mar, de hecho no nos cansamos de recordar que los mares están llenos de plásticos, y es algo bastante grave". "Acciones como la promovida por Ecologistas en Acción permite que se eliminen muchos residuos y no terminen en el mar y que los peces se lo coman".

Al hilo, Lola Ortega, presidenta de Árboles Contra el Cambio Climático (ACCC Granada), remarca que pese a la gran respuesta obtenida por los voluntarios, es una acción que deberían realizar la propia administración, "es algo muy serio y se necesitaría la implicación de otras administraciones para que aporten los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas batidas de limpieza con zodiacs para eliminar la basura que hay dentro del agua también". "Todo lo que se tira en la ciudad acaba aquí, mucha gente no es consciente de que las propias colillas que se tiran por las alcantarillas acaban en el mar, este es el destino final de toda la basura que se deja abandonada en el suelo y cuando hay oleaje vuelve a la desembocadura".

Ortega recuerda que en el Guadalfeo hay una colonia importante de aves que "habría que proteger" controlando su hábitat y evitando que la basura acabe en los ríos. "Iniciativas como la de hoy son importantes porque, además de limpiar, se conciencia a la ciudadanía de la necesidad de cuidar el medio ambiente y que sean conscientes de la cantidad de residuos que hay. A mucha gente le parece normal que este sucio, y mientras esa sea la normalidad, seguirán tirando residuos sin importar el daño irreversible que se le hace al medio ambiente. Es muy importante concienciar".

Esta es una más de las actividades programadas por Ecologistas en Acción durante su campaña de verano para apoyar una serie de reivindicaciones relacionadas con la lucha contra los vertidos incontrolados de aguas residuales, la lucha contra la destrucción y urbanización del litoral; contra la estrategia de defensa del litoral y sus espigones; o varias jornadas de limpieza de los fondos marinos con la oenegé Coral Soul.

Además, durante los días que el barco permanezca en la Marina de Motril, se organizarán jornadas de puertas abiertas para que los vecinos de la Costa que quieran, puedan visitarlo.