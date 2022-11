La limpieza y el mantenimiento de los barrios de Motril, en entredicho

Los vecinos de algunos barrios de Motril no aguantan más. La basura se amontona, la limpieza del acerado "brilla por su ausencia", algunos enseres se dejan en sitios no destinados para ello y pasan días hasta que son retirados y el baldeo de calles no llega a todas las zonas por igual. Son sólo algunas de las quejas que, casi diariamente, pueden verse en redes sociales y en distintos grupos de difusión del municipio.

Motivo por el que la concejala del PSOE, Alicia Crespo, reclama a la alcaldesa "que se deje de fotos en el Salón de Protocolo del Ayuntamiento y preste más atención a los barrios de Motril". Y Crespo pide a que se dé una vuelta por los distintos espacios públicos de la ciudad "para comprobar hasta dónde puede llegar la suciedad y el nivel de abandono que presentan".

Crespo se hace eco de varias quejas vecinales trasladadas al Grupo Municipal Socialista a través de las redes sociales por la dejadez en lo que se refiere a limpieza y mantenimiento, "sobre todo en jardineras, alcorques, bordillos y aceras, donde se acumula todo tipo de suciedad, crecen hierbas sin control y maleza, de forma que se han llegado a producir conatos de incendio".

Las fotos remitidas al PSOE "no dejan lugar a dudas" y muestran calles muy transitadas y reformadas por el anterior gobierno del PSOE y el PA como Ernesto Mira o Domingo Cuesta, "en las que entre los coches y los bordillos, y en las propias aceras, hay montones de basura y restos vegetales".

Y también zonas de reciente creación como la calle Sigfredo Videras, cerca del barrio de Los Álamos y del campo de fútbol del Cerrillo, en la que vecinos llevan meses llamando al Ayuntamiento para que limpien la vía pública y las jardineras, "donde la maleza es tanta y tan seca que ya se han producido varios incendios, creando una gran sensación de inseguridad".

"Estos vecinos, como tantos en Motril, no entienden el por qué del estado de abandono al que los tiene sometidos Luisa García Chamorro", afirma la concejala del PSOE, que se pregunta "para qué pagan sus impuestos si luego los tienen abandonados".

"Y todo esto que pasa es porque Luisa García Chamorro no gestiona", asegura Alicia Crespo, que subraya que los barrios de Motril necesitan una intervención urgente en todos sus espacios públicos "porque en todos existe el mismo problema de suciedad y falta de mantenimiento".

"Todos los días hay denuncias públicas en grupos de Whatsapp, de Facebook y otras redes sociales. Y qué hace Luisa García Chamorro: nada; cada vez vemos más fotos suyas que son mera propaganda. En eso es en lo que se está gastando el dinero de los motrileños, cuando lo que reclama la gente es que sus barrios sean atendidos como merecen", subraya la edil socialista.