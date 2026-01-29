Localizan el cuerpo sin vida de una vecina de Castell de Ferro en una acequia

Consternación en Castell de Ferro tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una de sus vecinas en el interior de una acequia de agua por causas que están siendo investigadas. La familia de la víctima había denunciado su desaparición horas antes en el cuartel de la Guardia Civil y por redes sociales.

La Benemérita investiga la muerte de una mujer de 62 años que ha sido encontrada en la noche de este miércoles en una acequia de agua. Han sido sus propios familiares los que, pasadas las 21:30 horas, la localizaban en una acequia situada junto a la rambla del Sotillo de Castell de Ferro.

La Guardia Civil, que se encuentra ahora en el lugar, investiga la causa que ha podido ocasionar su fallecimiento. Varios vecinos de la localidad apuntan que no se sabía nada de ella desde primera hora de la mañana, cuando había quedado con sus compañeras de informática.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada para realizarle la autopsia, que determinara la causa de la muerte

La alcaldesa de Gualchos Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha indicado que ha conocido el suceso tanto de la desaparición como de la muerte esta misma noche a través de las redes sociales.