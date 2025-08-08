Muere una bañista en la Playa del Sotillo de Castell de Ferro

Una bañista ha fallecido este jueves en la Playa del Sotillo, en la localidad granadina de Castell de Ferro, según ha informado el Servicio de Emergancias 112 Andalucía a primera hora de este viernes. No han trascendido más datos de la identidad o edad de la persona y se ha activado el protocolo judicial para tratar de esclarecer las causas del suceso.

Los hechos se producían, según ha confirmado la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, sobre las 20:40 horas de este jueves, cuando el centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos después de localizar a una mujer incosciente en el agua. Esta fue rescatada y llevada hasta la orilla del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El cuerpo de la mujer, de la que no se han facilitado datos, fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Granada capital, donde este viernes se le realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.