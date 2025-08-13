Mueren dos motoristas al chocar contra un coche en Almuñécar

Un hombre de 48 años y una mujer de 45, ambos ocupantes de una motocicleta, han fallecido en la madrugada de este miércoles como consecuencia de la colisión frontal que han sufrido contra un coche en la carretera nacional N-340, a la altura de la localidad granadina de Almuñécar, en la Costa de Granada.

Según ha informado a primera hora de este miércoles el Servicio de Emergencias 112, adscrito la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, el siniestro vial ha tenido lugar en el kilómetro 321 de la N-340 en la medianoche, junto a la urbanización Alfamar, momento en el que se han recibido varias llamadas de testigos que alertaban de una colisión frontal entre un coche y una moto. El conductor del turismo ha resultado ileso.

Hasta el lugar se han desplazado, tras ser activados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos equipos médicos y una UVI móvil, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía. Las primeras llamadas indicaban que los ocupantes de la motocicleta habían resultado gravemente heridos. Los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de los ocupantes de la motocicleta. Posteriormente, fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de ambos.

El accidente provocó el corte de la carretera en dicho punto kilométrico durante varias horas durante la madrugada, aunque la situación se normalizó una vez retirado los vehículos siniestrados y la vía está libre para la circulación.