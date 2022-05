¡Sí, quiero!, la multitudinaria boda nudista que celebra el amor y la libertad en la costa de Granada

Bajo la atenta mirada de familiares, amigos y más de un bañista que se acercaba ante lo insólito del momento. Ocho parejas de distintos puntos de la geografía española se han reunido en la playa de Cantarriján, ubicada en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro- Cerro Gordo, para darse el ¡sí, quiero!, sin más vestimenta que su propia piel, en las primeras bodas nudistas de estas características que se celebran en toda Andalucía.

Ceremonia organizada por la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (AAPNC), con la que han iniciado la temporada de baño por todo lo alto reivindicando el nudismo como "elemento normalizador ante una sociedad cada vez más encajada en prototipos estéticos y en la errónea idea que con la desnudez va implícito un tema sexual. Aún queda mucho trabajo por hacer en pro de la educación social" declaran desde la asociación.

La presidenta de la AAPNC, Agar Toro, explica a Granada Hoy que organizar la multitudinaria boda ha sido algo complejo, "los nervios están, hay muchas cosas que preparar, la única diferencia es que aquí no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a llevar puesto, solo de disfrutar del momento y casarnos". Además, reconoce que en algún momento se han sentido desbordados por el gran apoyo recibido, así como por la cantidad de gente que se ha interesado por el evento. "Después de cerrar la lista de personas que se iban a casar, hemos seguido recibiendo peticiones, incluso nos han preguntado si lo volveremos a celebrar en otro momento".

De hecho, Agar y Ricardo Cabello son una de las parejas que han renovado sus votos en Cantarriján. Toro explica que hace cuatro años se casaron en esa misma playa, pero entonces no pudieron hacerlo de forma naturista porque "si no la mayoría de nuestra familia no venía", y entre risas asegura que precisamente así fue cómo surgió la idea.

"Dijimos, ¿y si hacemos una boda nudista pero en vez de nosotros solos, lo hacemos a nivel asociación para que todas aquellas parejas que quieran dar el paso pero no saben dónde hacerlo celebren el amor en Cantarriján?", reseña la presidenta de la AAPNC.

"Soy la maestra de ceremonias y estoy nerviosa, porque que se sepa hace décadas que no se celebra una boda nudista y menos multitudinaria, aunque creo que va a ser algo importante para los nudistas en general, hay que visibilizar en actos sociales también el nudismo, no solo en la playa, esto es una filosofía de vida y cada uno debería poder aplicarla siempre que lo quisiera, aunque siempre con respeto", explica Jose, maestra de ceremonia de la boda y vocal de la Asociación.

Y de una propuesta que se quedó en el aire a toda una fiesta para reivindicar el amor. Estas ocho parejas, acompañadas por familiares y amigos han podido celebrar el desposorio, primero por el rito nudista de forma oficiosa y otra civil para darle el carácter oficial, a cargo del concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón.

Cuenta con el patrocinio y la colaboración del Patronato de Turismo de Almuñécar, lo que demuestra el "importante apoyo que siente ésta asociación por parte de la administración municipal de Almuñécar", a quien ya premió su labor medioambiental al otorgarles en 2020 el conocido Premio de Medio Ambiente que concede el consistorio sexitano anualmente.

Prueba de ello es también la gran promoción de los enclaves naturistas de Almuñécar-La Herradura que se está haciendo por parte de la Concejalía de Turismo y Playas administrada por Daniel Barbero, añadiendo el nudismo/naturismo a la ya amplia e importante oferta turística del municipio.