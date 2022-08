Una partida de ajedrez a cinco metros bajo el agua

La Costa de Granada ha sido testigo un año más de un campeonato único en su especie, una botella de oxígeno marca el límite de tiempo y lo más importante es mantener la calma y concentrarse en los movimientos. El Campeonato de Europa de Ajedrez Submarino ha regresado, tras dos años de ausencia por la pandemia, a la playa de Carchuna.

Dos jugadores, el motrileño Jorge Fernández Montoro, que ha llegado a ser Campeón de España por equipos en segunda división, y el almeriense, Savins Puertas Martín, Premio Nacional ‘Investigadores Jóvenes Informáticos’ y que se ha desplazado expresamente desde Inglaterra, donde reside, para disputar esta curiosa partida.

Ambos cuentan con experiencia en el terreno. Fernández Montoro ha participado en todas las ediciones –saliendo victorioso en 5 de ellas- y Puertas ha conseguido hacerse con el buceador de bronce en las 2 últimas ediciones de este campeonato que se disputa a una solo una partida a unos 50 metros de la orilla y a una profundidad de unos cinco metros.

Un campeonato que cada año genera mucha expectación entre los que intentan conseguir una plaza en el torneo organizado por el Camping Don Cactus de Carchuna, y que en las últimas ediciones se ha disputado entre el almeriense y el motrileño, que ha sustituido a última hora al maestro internacional peruano, Iván Vázquez Tello.

La iniciativa de organizar este torneo surgió hace casi una década en una final del Trofeo Camping Don Cactus, que se celebra con motivo de las Fiestas Patronales de Carchuna, la última ronda se celebraba dentro del jacuzzi de la piscina del camping, con la mesa de ajedrez a ras del agua, y de ahí hasta la actualidad.

Pese a la dificultad que tiene una competición de estas características, la partida que ha sido muy emocionante, ha tenido una duración cercana a los 25 minutos y con cerca de 50 movimientos entre ambos, dominada desde un principio por Fernández Montoro con negras, pero en el último momento Puertas (blancas) ha aprovechado un movimiento arriesgado del contrincante para terminar victorioso la partida.

"Conforme iba avanzado la partida, cada vez lo veía más oscuro, y precisamente no porque no hubiese claridad en el agua. Hasta que no ha llegado al final, con un caballo para mí y un alfil para él, no se ha clarificado todo, pero he ido siempre detrás de la partida", explica a Granada Hoy Savins Puertas, quien reside actualmente en Inglaterra donde se encuentra trabajando en la Universidad de Sheffield en una estancia post-doctoral haciendo una investigación con el grupo de Quimioinformática y ha aprovechado las vacaciones para volver a este rincón de la Costa Tropical y participar en el torneo.

"Es una experiencia digna de vivir, es de los torneos más bonitos que hay porque la recompensa es muy gratificante. No lo encuentras en ningún otro sitio, tiene que acompañar el lugar, el clima, que el organizador tenga también esa motivación de hacer actividades distintas y es complicado encontrar algo similar en otra parte del mundo", añade el almeriense.

Por su parte, Montoro relata que en la apertura de la partida salió mejor, que finalmente se había traducido en una ventaja material con un peón de más, "en la transformación se ha simplificado demasiado y veía que estábamos cerca del empate, así que he intentado arriesgar para ver si me salía bien la jugada, pero Savins ha sabido darle la vuelta".

El motrileño, con algo más de experiencia bajo el agua, señala que es una vivencia única que "se organizó para promocionar el buceo y el ajedrez en la zona y es algo que solo las personas que lo experimentan lo entienden".

Julia Crespo, de la Escuela Buceo Calahonda, expone que "nuestro papel es garantizar la seguridad durante todo el proceso y controlar que no hay ningún tipo de incidente. No es complicado porque los participantes unos días antes del torneo vienen y se forman en una especie de curso exprés donde les explicamos las normas de seguridad, lo que se debe hacer y lo que no".

La visibilidad ha sido buena y las aguas cristalinas permiten que con unas simples gafas de buceo, se pueda seguir la partida desde la superficie.

El gerente del Camping Don Cactus, Álvaro García, señala que con esta séptima edición se retoma un torneo muy disputado y que ha tenido que aplazarse durante la pandemia pese a que bajo el agua no hay problema de distancia de seguridad. "Decidimos no realizarlo estos dos años porque pese a que no nos afectaba para el torneo submarino, sí que nos afectaba al que hacemos previamente en las instalaciones del camping para elegir al contrincante del ganador".

Tras la ausencia se retoma con mucha ilusión y ganas. "Ayer sí que estábamos un poco más preocupados porque había mar de fondo de Levante, pero esta noche se ha metido un poco de Poniente y ha dejado el agua clara y perfecta para jugar", indica García.

"Lo que queremos poner en valor son los magníficos fondos marinos que tenemos en la zona, los jugadores han estado toda la partida con unos espectadores muy singulares a su alrededor", añade.

El campeón de esta edición, Savins Puertas Martín, retará a otro jugador para el año que viene con la única condición de que éste previamente haya jugado el torneo Camping Don Cactus de ese año, y que establecerá como premio un curso de submarinismo para el ganador.