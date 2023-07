De la playa a la urna, la Costa de Granada responde a la cita electoral

Desde primera hora cientos de vecinos de la Costa Tropical se han dado cita en los distintos colegios electorales repartidos por los municipios para ejercer su derecho al voto y evitar la franja de más calor. El calor y las altas temperaturas, sumada a la gran humedad, son los grandes protagonistas de unos comicios electorales atípicos, donde tampoco faltan los abanicos, ventiladores, alguna que otra nevera de playa y mucha gente ataviada con el bañador y las chanclas para darse un 'refrescón' en la playa o piscina

Las playas del litoral granadino están 'hasta los topes' de vecinos de distintos puntos de la provincia, también de la geografía española, que han optado por acercarse a sus respectivos colegios electorales en las primeras horas para disfrutar el resto de la jornada en el chiringuito y la playa, otros muchos pidieron el voto por correo nada más enterarse de la nueva convocatoria a sabiendas que no iban a estar en sus municipios por vacaciones, otros aseguran que se acercarán en algún momento de la tarde y otros que no ejercerán su derecho al no estar de acuerdo con ninguna de las opciones políticas.

En la Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril se nota el calor. Un grupo numeroso de personas esperan pacientemente a que llegue su turno para votar. A primera hora los bolígrafos del centro desaparecieron, nadie sabía que había pasado con ellos, lo que ralentiza las votaciones. "¿Alguien tiene un boli para dejarme?", pregunta un joven que tras mirar por las distintas cabinas descubre que no, que no hay bolígrafos. Una mujer resopla y se abanica sin cesar. Hay mucha gente, el calor empieza a 'pegarse' y la humedad no ayuda. Otro joven utiliza los propios sobres de los votos para hacer lo mismo mientras espera en la cola.

Inmaculada López, vecina de Motril, ha asistido junto a su familia a votar antes de ir a la piscina. "He venido con la familia y con la nevera porque nos vamos directamente a la piscina, no podíamos faltar a esta cita electoral, lo gracioso es que me convocaron de suplente y estuve esta mañana, pero como no me tuve que quedar dije, luego vengo con la familia a votar y nos vamos juntos. Es importante votar, físicamente o por correo, aunque haga mucha calor".

Por su parte, Laura Pérez, también de Motril, ha aprovechado la apertura de su colegio electoral para votar a primera hora. "Unos amigos nos han invitado a pasar el día en su casa de Marbella y como en un principio no teníamos planeado ningún viaje ni nada, no pedimos el voto por correo, y aquí estamos para votar e irnos corriendo, mejor a primera hora y así nos lo quitamos de encima".

José María Cuadrado padre e hijo han buscado también un momento para acercarse al Centro de Desarrollo Turístico para votar, lo hacen con las chanclas y el bañador porque se van directos a la playa. "Está mañana he estado trabajando en el campo, y nos íbamos ahora a la playa, pero hemos pensado que era mejor pasar antes por aquí y cumplir con nuestros derechos y obligaciones. La gente viene de verano, que es de lo que estamos, hace demasiada calor, y ahora lo que apetece es darse un baño y tomarse una cerveza, y está noche a esperar para ver quién sale", explica el padre.

Por su parte, José María Cuadrado hijo, incide