"La política me ha permitido luchar por Motril, lo mismo que llevo haciendo toda mi vida y que seguiré haciendo como ciudadano de a pie"

Cuatro años de trabajo incansable para intentar cambiar los cimientos de lo que hasta el momento estaba estipulado. No ha sido una tarea fácil, y ha supuesto un gran desgaste personal y familiar en pro de los intereses de toda una ciudad, y, aunque asegura que "en la lucha por Motril, seguirá siendo el mismo", el teniente de alcalde de Desarrollo del Litoral, Turismo y Playas y portavoz de Ciudadanos en la ciudad, José Lemos, anuncia su retirada de la política y que no concurrirá a las próximas elecciones municipales.

"Tengo que reconocer el trabajo de todas las personas que se dedican al servicio público, que ejercen la política con unos valores e ideales, y agradezco a mi partido, a Ciudadanos y a todas las personas que han formado parte desde el primer momento de este proyecto. Me he sentido libre y respaldado en todo momento, ser concejal de mi ciudad ha sido el mayor honor de mi vida. Una etapa apasionante, llevo desde niño a Motril en el corazón. Lo llevo ahora y lo llevaré siempre", explica emocionado José Lemos, quien resalta que la ciudad merece todo el esfuerzo, ya que es un lugar único en el que es un privilegio vivir pero que está "privada de derechos y oportunidades".

Al hilo, resalta el trabajo en equipo que se ha realizado durante estos cuatro años de Gobierno municipal con "lealtad y compromiso", en el que no han faltado tampoco discrepancias, aunque siempre persiguiendo "una línea en común por mejorar Motril".

"Me voy con la conciencia tranquila y con la satisfacción de haber aportado mi granito de arena en proyectos tan importantes como el futuro Hotel ciudad, la Senda Litoral, la unión de las diferentes playas, la accesibilidad, el desbloqueo del planeamiento el desarrollo de Playa Granada, el trabajo y avance en el puerto deportivo, mejoras en la Charca de Suárez, mejoras en las diferentes playas, las diferentes subvenciones como la andaluza y la europea, que nos ayudarán a ponernos en un lugar predominante en el panorama turístico nacional. Además de las distintas campañas que se han realizado de para promocionar nuestros productos agrícolas, pesqueros y comercio, así como la promoción del deporte como ciudad saludable en nuestro municipio, entre otros muchos proyectos. Queda mucho trabajo por hacer, y Motril llegará a donde se merece con el trabajo y compromiso de todos. Desde luego, nosotros trabajaremos hasta el último día, y después de eso, también", indica Lemos.

Unos ciudadanos más

Una decisión de no continuar, al menos por el momento, en la administración local, que comparten sus compañeras de partido, la teniente de alcalde de Mantenimiento de la Ciudad, Comercio y Educación, Débora Juárez, María y Susana. "Han sido cuatro años muy duros, con una pandemia de por medio, desgaste personal y profesional, quizás necesitamos respirar un poco, somos personas que vienen de la calle y lo hemos vivido todo con mucha intensidad, cualquier pequeño trabajo era un auténtico reto", aclara Lemos.

El empresario, que anuncia que seguirá como militante de Ciudadanos al seguir creyendo en el proyecto, considera que las diferentes decisiones políticas que se han adoptado por el partido en diferentes puntos de España, han podido generar una inestabilidad orgánica que ha influido en la situación en la que se encuentran en la actualidad. Y señala que por el momento, el partido no tiene a ningún candidato en la localidad, pero en caso de presentar la lista a los próximos comicios, le darían todo su apoyo.

"Quizás el día de mañana la vida nos de otra oportunidad, aunque reconozco que esta ha sido única, irrepetible y le agradezco a la vida y a todas las personas que pudieron ponerme en este camino, porque he podido defender a mi ciudad desde una posición como teniente de alcalde, como portavoz de un partido o como ciudadano, como compañero de Débora, Susana y María, que me han permitido protestar, ya no como ciudadano, sino como político y representante de la ciudad", añade.

E incide en que los representantes públicos de Motril deben aunar esfuerzos y trabajar en proyectos estratégicos que permitan la unión de la ciudad con el mar, "es necesario trabajar en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el actual está totalmente caducado, obsoleto. No se puede permitir que se siga desarrollando Motril, como estaba planeado, para el norte. Nos quita décadas de desarrollo el no mirar a nuestro litoral".