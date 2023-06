La popular Luisa García Chamorro se hace con el bastón de mando de Motril

La Popular Luisa García Chamorro ha salido elegida alcaldesa de Motril con los votos otorgados por su propio partido y Más Costa Tropical, y los votos en contra del PSOE, IU- Verdes Equo y Andalucía Por Sí, que se mantienen en la oposición. Las otra candidatura encabezada por Flor Almón ha conseguido 8 votos.

"Hoy mi corazón está lleno de gratitud porque vuelvo desde la emoción a dirigirme como alcaldesa una vez más. Es más que un privilegio volver a hacerlo y que solo lo conocen quienes lo han experimentado, en este momento no puedo evitar pensar sobre el camino que hemos recorrido juntos durante estos cuatro años, con desafíos, victorias y superando obstáculos aparentemente insuperables, y nunca me he sentido sola en ese paso del camino, he sentido el apoyo incondicional de mi ciudad", ha indicado la ya electa alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.

Al hilo ha agradecido el apoyo de Escámez para "caminar juntos en esta aventura apasionante", sin olvidar a los trabajadores municipales y equipo humano, "del que he aprendido y sigo aprendiendo, sois mi inspiración diaria y lo que se ha conseguido en esta ciudad es gracias a vuestra confianza y respalda".

"Mi compromiso con Motril no ha cambiado, sigue intacto. Lo mejor está por venir, el futuro es una oportunidad para construir sobre los cimientos que hemos asentado, y para abordar nuevos desafíos con valentía y determinación. Mi compromiso es servir con responsabilidad". En este sentido, ha agradecido el trabajo de las 25 personas que conforman la nueva corporación, "el éxito de nuestra ciudad depende del trabajo de todos lo que comienzan hoy en el Ayuntamiento, solo trabajando juntos podemos alcanzar el éxito que nos espera".

García Chamorro ha agradecido el apoyo para seguir ejerciendo la responsabilidad de dirigir la ciudad, y a su familia por el apoyo "incondicional" pese a las largas horas de ausencia.

El pleno de investidura ha comenzado con la constitución de la mesa de edad, formada por el de mayor edad, Antonio Escámez (Más Costa Tropical), y el de menor edad, José Miguel Peña (PP).

Durante sus discursos, la portavoz de IU-Verdes Equo, Inma Omiste, ha indicado que no pueden apoyar la investidura de García Chamorro por entender que creen en un proyecto de ciudad completamente opuesto. David Martín (AxSí) ha tendido puentes a los partidos que se han quedado sin representación en el pleno municipal (Vox, Centrados en Motril, Motril Punto Es y Podemos) para que usen su altavoz en los plenos y reivindicar un Motril mejor. Antonio Escámez (PMÁS) emocionado ha agradecido la implicación y el entendimiento de su familia durante todo este tiempo en política y ha anunciado que su hermana, Yolanda Escámez, será la encargada de liderar la formación dentro de cuatro años. Flor Almón ha agradecido el respaldo de los motrileños que han confiado en la formación y ha asegurado que trabajaran para seguir dándoles voz. Nicolás Navarro (PP) ha agradecido el apoyo y confianza de todos los motrileños que los avalaron en las urnas y se ponen a disposición de todos ciudadanos para trabajar en pro de la ciudad. Y ha recordado que se cumplen 20 años desde que el PP entró al Gobierno local, pese a que no ha sido de forma seguida. "Hoy comenzamos un mandato terminando otro que ha sido muy intenso y convulso".