El puente colgante de Torrenueva Costa, atractivo para el sector de la hostelería

Que el puente colgante de Torrenueva Costa genera gran expectación, aún sin estar terminado, no lo pone nadie en duda. Las ganas por pasear por el que será el primer puente mirador peatonal sobre el mar de toda Andalucía van en aumento entre los muchos vecinos de diferentes puntos del litoral granadino que, aprovechan su paso por el municipio torreño para ver cómo avanzan los trabajos de construcción. Curiosidad que ha levantado el interés de varios inversores de la zona que se han interesado por adquirir alguna de las casas que se encuentran en el camino para establecer en ellas algún establecimiento de hostelería.

"Se han puesto en contacto con el Ayuntamiento varias personas interesadas en que las pongamos en contacto con los propietarios de las viviendas del Peñón de Jolúcar para montar algún restaurante en el camino", explica a Granada Hoy el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, quien añade que, pese a que ellos son meros intermediarios, sí que les gustaría que finalmente llegasen a un acuerdo ya que "daría más valor si cabe" a la zona.

Lara señala que algunas de las casas sí que están habitadas y otras, están empezando a arreglarlas con la intención de vivir en ellas, pero hay varias que siguen cerradas, y son en las que estarían interesados estos inversores para iniciar algún negocio de restauración.

La idea principal era que este nuevo atractivo turístico del municipio estuviese terminado a finales de 2021, pero los distintos problemas surgidos han motivado que se demoren en las obras que están casi terminadas. "Entre finales de esta semana o principios de la que viene montarán el suelo definitivo del puente, y ya sólo quedaría poner dos mallas laterales para asegurar más la zona", reseña el responsable municipal.

Un puente con horarios

Una vez que se inaugure este nuevo paseo sobre el mar, que está previsto para antes de verano, no estará abierto las veinticuatro horas del día. "Aún no sabemos que horario tendrá, pero estamos barajando que en verano esté abierto hasta las 23:30 o 00:00 y en invierno hasta las 18:30 o 19 horas, todo el día no puede estar abierto, no queremos que alguien que no esté en sus plenas facultades tenga un accidente o intente tirarse, lo vigilaremos".

Pero antes de abrirlo al público quieren terminar de acondicionar toda la zona. El puente es solo un atractivo más del gran sendero que une el paseo marítimo del municipio con la playa de la Joya, en algo más de seis kilómetros y en el que el Consistorio trabaja ya para llegar hasta los nueve, con la unión de la Joya al faro Sacratif. "Hace pocos días inauguramos el Mirador del Hondurón, en el lado opuesto del puente. Un mirador con vistas al mar de Alborán que cuenta con iluminación nocturna, una placa informativa sobre el Cañón de Jolúcar y su influencia en nuestro litoral, bancos para descansar, puntos de luz guía y la renovación del paseo que va desde el parking de La Joya", informa Plácido Lara. Se trata de una actuación englobada dentro de una partida especial de 135.000 euros con cargo al PFEA, en los que se incluyen los arreglos que se están realizando junto al faro Sacratif y el puente del peñón de Jolúcar.

Por otra parte, el Consistorio torreño iniciará en breve la remodelación del camino de la playa hasta la Rambla de Puntalón, con el que conseguirán que todo el término municipal esté unido en una gran senda peatonal por su línea litoral.