La rehabilitación de la Casa del Ingeniero de la Fábrica del Pilar entra en su recta final

El Ayuntamiento de Motril realiza los últimos trabajos de rehabilitación y restauración de la Casa del Ingeniero, el edificio situado junto a la Nave del Azúcar y en la misma entrada del recinto de la Fábrica Azucarera del Pilar, tras dos meses de trabajos y que permitirá a los usuarios contemplar buena parte de la carpintería original, así como las estructuras de la época.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, señala que el Gobierno municipal tuvo claro "el objetivo de darle un impulso histórico a la rehabilitación del complejo azucarero del Pilar. No podíamos consentir continuar con años de parón en un proyecto que necesita ser ejecutado en su totalidad a muy largo plazo y en que había que apostar desde ya".

Han bastado poco más de dos años para que el recinto registre un incesante fragor de obras, García Chamorro asegura que "mientras unas se ejecutan vamos avanzando en los proyectos de la siguiente, y precisamente la Casa del Ingeniero se va a solapar con la aprobación definitiva del proyecto de rehabilitación del Tren de Molinos, el área más importante y espectacular de la fábrica, y eso lo vamos a ver muy pronto".

Para la primera edil, la restauración del edificio que ahora se concluye, y que será puesto en servicio en pocos meses, "ha evidenciado el acierto de crear una concejalía específica de patrimonio industrial azucarero, cuya sede será precisamente esta casa y, al mismo tiempo, ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre áreas, especialmente la de Obras Públicas que ha tenido en este casouna actuación espectacular".

Y añade que al componente profesional de la actuación de los propios concejales y su equipo técnico "aquí se ha puesto mucho cariño y corazón, algo que se está notando sin ninguna duda". El proyecto global derehabilitación de la fábrica, según la alcaldesa, es de tal envergadura "que no podíamos permitir más demoras pues, tras un parón de demasiado tiempo en el que no se había hecho nada, este gobierno tuvo que ponerse las pilas a fin de no perder los fondos Edusi y ahora, en un tiempo récord, estamos sacando adelante todo esto y más". De hecho, en la próxima primera quincena de febrero se presentará el anteproyecto de la rehabilitación del Tren de Molinos, una vez que la Consejería de Cultura ha dado ya su visto bueno.

Por su parte, el teniente de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, indica que la obra de rehabilitación de la Casa del Ingeniero "demuestra que los proyectos grandes no son inalcanzables, sino que poco a poco se realizan y esto es un ejemplo de una actuación seria, profesional, coordinada y ambiciosa", y detalla que el presupuesto de la intervención llevada a cabo supera los 600.000 euros, entre obra y equipamiento. Todo prácticamente listo, a falta de detalles y de la instalación de un ascensor interior retrasado a causa de la crisis de suministros global.

Navarro añade que "desde el Área de Patrimonio Industrial Azucarero se está haciendo un buen trabajo y que desde Obras Públicas y Urbanismo nos hemos involucrado al máximo, porque creemos en un gran proyecto que requiere todo nuestro esfuerzo porque se lo debemos al presente y al futuro de Motril".