Los servicios municipales de Motril anuncian huelga tras un año de negociaciones infructuosas

La plantilla de los trabadores municipales de Motril , a excepción de Bomberos y Policia Local, irá a huelga a partir del próximo 30 de marzo si no se llega a un acuerdo tras un año de negociaciones infructuosas, en las que trabajan por recuperar una serie de derechos que permanecían en 'stanby' por un Plan de Ajuste, con propuestas envueltas en "un mar de dudas" y sin garantía de cumplimiento.

Desde los distintos sindicatos del Ayuntamiento -UGT, CCOO, CSIF, CGT y TAL y TAL- exponen que dicho Plan de Ajuste ha destruido uno de cada tres puestos de trabajo, y ha mantenido en suspenso los derechos de los trabajadores durante más de 10 años. Las negociaciones se retomaron en junio de 2022, aunque lamentan que tras una primera reunión observaron como se trataba de una estrategia de dilatación, muestra de esta afirmación, es que en los 10 meses que dura ya el proceso, tan solo se han convocado una seis de reuniones, la mitad de ellas, en lo que va de este año y ante la presión y la movilización de la plantilla municipal, logrando reanudar el proceso de negociación a mediados del mes de enero de este año.

Añaden que el proceso de negociación que hay actualmente está basado en la muestra de buena voluntad que repite el concejal responsable del área, pero que finalmente se reducen a "voluntades que no se materializan en propuestas concretas y que se presentan envueltas en un mar de dudas, técnicas y sometidas a desarrollos de procedimientos en un futuro, sin garantía de cumplimento alguno".

Una situación que no es nueva para la plantilla municipal. En 2018 todas las partes implicadas llegaron a un acuerdo en SERCLA, aunque aseguran que hasta la fecha no se ha cumplido.

"A poco más de diez días de la convocatoria de una huelga, se nos comunicaba que se aplazaba sin fecha la reunión programada para el próximo miércoles. Como motivo para esta suspensión, se argumentaba la celebración de otra a las 9:15 en la que se definirán los servicios mínimos de la huelga. Una vez más, el equipo de gobierno muestra cuanto menos un desinterés por el proceso de negociación, y una irresponsabilidad absoluta, pues la reunión programada, se podría haber aplazado a la tarde del mismo miércoles, o incluso adelantado a hoy martes", exponen los sindicatos.

Motivo por el que retoman las movilizaciones, y la constitución de una mesa de negociación permanente a partir de este jueves, y muestran su disposición a la negociación las 24 horas del día los siete días de la semana, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes que evite la huelga, ya que dicho paro afectaría a toda la ciudadanía y gravaría seriamente al tejido económico de la ciudad.

Por otra parte, reconocen que se había planteado la posibilidad de convocar una huelga el pasado verano y en Navidad, algo que finalmente descartaron en "un acto de responsabilidad".

En 2012 el Ayuntamiento de Motril inició un Plan de Ajuste "para equilibrar el presupuesto y mantener los servicios públicos" con una vigencia de diez años y que estaba estructurado bajo las premisas de no realizar una subida indiscriminada de los impuestos y no realizar despido del personal. Entre las medidas para reducir los gastos se encontraban la supresión de complementos salariales y determinadas ayudas sociales, no se cubrirían las plazas vacantes por incapacidad temporal, jubilaciones y bajas temporales, se amortizarían las vacantes y se ampliará la jornada laboral a 37,5 horas semanales, erradicando así las horas extras, entre otras medidas.

Por todo ello, y una vez finalizada la medida que ha permitido sanear las arcas municipales, la representación de los trabajadores entienden que es el momento de revertir la situación y llegar a un acuerdo que permita recuperar dichos derechos, definir la carrera profesional horizontal y vertical, equiparar la jornada y los permisos con otras administraciones; realizar un plan de empleo municipal que acabe con la destrucción de puestos de trabajo como única garantía de unos servicios públicos municipales de calidad.

Apelan a la responsabilidad de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, solicitándole que tome las riendas del conflicto como máxima responsable de la ciudad, para que favorezca, tome las decisiones oportunas y promueva los procedimientos necesarios para garantizar que las partes alcancen un acuerdo satisfactorio para todas las partes.