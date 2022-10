Un sindicato denuncia la mala activación del protocolo de emergencias en un caso de la Costa

Agentes de la Policía Local de Almuñécar muestran su malestar tras el protocolo de activación del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía durante un incidente luctuoso ocurrido el pasado 12 de octubre en el municipio sexitano que impidió, a su juicio, socorrer de la mejor forma a un vecino.

Según expone la Sección Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT del Ayuntamiento de Almuñécar, la madrugada del 12 de octubre la Policía Local recibe un aviso del 112 alertando de una emergencia sanitaria en un domicilio en una zona residencial céntrica. Previamente, la Guardia Civil había demandado con carácter de urgencia la presencia de los agentes junto con un desfibrilador (DEA), ya que estos están provistos de equipos desfibriladores y los agentes están formados.

A la llegada de la Policía Local pudieron comprobar que se trataba de un hombre de unos 45 años en parada cardiorrespiratoria y del que solo pudo certificar su fallecimiento a la llegada de los servicios sanitarios.

Aseguran que los servicios sanitarios locales y el 061 llegaron al mismo tiempo que la Policía Local, e inciden en el tiempo que transcurrió desde que los familiares del fallecido realizaron una llamada inicial pidiendo ayuda, hasta que los servicios de emergencias realizaron su actuación.

Desde UGT no entienden la actuación que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía realizó esa noche y califican de "absurdos" los criterios seguidos para determinar el protocolo que se realizó tratándose de una emergencia vital.

Exponen que en una primera instancia se dio aviso a la Guardia Civil y no a Policía Local, pese a ser el 'modus operandi' al contar los segundos con desfibrilador. Además, esa noche había dos vehículos operativos que no se personaran hasta la vivienda hasta 20 minutos más tarde porque no se les había informado desde el 112 de la emergencia. "En caso de haberse hecho de forma correcta, los agentes habrían hecho uso del material de reanimación y a la llegada de los servicios sanitarios ya se hubieran encontrado monitorizado al enfermo con el resultado que correspondiese. Como ya ha sucedido en otras ocasiones", señalan.

Por otra parte, aseguran que, de forma incomprensible, pese a que la dirección donde tenían que acudir estaba clara, se envió a la ambulancia del servicio de urgencias local a una dirección ubicada en la zona opuesta, por lo que la demora fue mayor. A esto se le suma que cuando el vehículo sanitario llegó a la ubicación correcta, coincidió con la llegada del 061, que tiene que desplazarse desde Motril. Una demora que "originó la desesperación de los agentes de la Guardia Civil que se encontraban solos", lo que derivó en la llamada de ayuda a la Policía Local, incluso antes de que el 112 diese aviso al cuerpo policial.

Una situación por la que muestran su repulsa ante una intervención "chapucera" y solicitan que se investiguen los hechos de esa noche, ya que "no se entiende que tipo de protocolos se han aplicado en este caso, donde se ha demostrado un escaso sentido común", además señalan que "se puede llegar a pensar que se ha actuado desde el organismo público de emergencias con menosprecio a los agentes de la Policía Local de Almuñécar, a los que sí se apresuran a llamar en eventos muy variopintos y de escasa entidad".

De igual forma, instan al Ayuntamiento sexitano a que revise el acuerdo o convenio de colaboración con el servicio de emergencias, debido al uso arbitrario que se hace del cuerpo policial pese a que este lleva el logotipo del 112 en sus vehículos, ya que puede llevar a confusión a los ciudadanos que solicitan una atención inmediata y de calidad, con una mala gestión como la del pasado 12 de octubre.

Por último, lamentan la pérdida del vecino y mandan ánimos a la familia y amigos del fallecido.