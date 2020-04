La temporada de verano, pendiente de un hilo para el sector turístico de la Costa de Granada

El sector turístico es uno de los que más está sufriendo la crisis del coronavirus. La ocupación hostelera de la provincia o de los chiringuitos de la Costa de Granada suele ser uno de los grandes datos a conocer durante la Semana Santa. Sin embargo, este 2020 los números han desaparecido. El Covid-19 ha hecho que una de temporada que se presuponía como una de las mejores para los hosteleros y, sobre todo, los chiringuitos, se presuponga como "la peor" de toda la historia para el sector. Más allá de haber perdido las ventas de la Semana Santa, ahora lo que está en juego es la temporada de verano.

"Está pendiente de un hilo. No está claro que podamos abrir. Hace dos semanas, confiaba en que pudiésemos hacerlo en junio, pero ahora tengo muchas dudas y no sabemos ni en las condiciones que podremos abrir ni cuándo", aseguró este jueves a Granada Hoy el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa, Francisco Trujillo. Según el presidente de la Asociación de Chiringuitos, la dificultad de prever la evolución del coronavirus y cómo se irá reactivando a la sociedad ha hecho que haya quienes "incluso se plantean no abrir este verano. Se ha publicado en varios periódicos la posibilidad de que incluso no se acepte el turismo extranjero este verano en España. Si se abre, todo eso nos va a afectar, porque las grandes zonas turísticas del país irán a la caza del turista nacional y tampoco se sabe cómo este visitante va a responder este año".

De momento, no hay cuantificación por parte de este colectivo de las pérdidas que ha supuesto la Semana Santa para ellos. Sin embargo, sí que reconoce que "las pérdidas económicas son muy importantes, pero ya hemos llegado a un punto en el que la Semana Santa es ya hasta una preocupación menor. Lo que preocupa es la temporada, porque nos vemos abocados a la peor temporada de la historia".

Tal y como explica Trujillo, "la temporada este año estaba muy bien situada. Empezaba con Semana Santa, luego con el puente de mayo y las Cruces y nos metíamos en junio, pero ahora todos esos ganchos se han roto y queda por ver qué pasa con la temporada de verano. No pinta nada bien", reconoce el presidente de la Asociación de Chiringuitos. Y es que, según su estimación, "se prevén descensos entre el 70 y el 80% y eso es que no hay empresa que lo aguante".

Respecto a las ayudas por parte de las instituciones, el sector sigue reivindicando soluciones. Según Trujillo, "nadie se ha dirigido a nosotros de forma específica. Hemos intentado informarnos y la contestación ha sido que lo que hay es lo que se publique en BOE".

De momento, el sector tan solo cuenta con las mismas ayudas que se han puesto en marcha para el resto de pymes y empresas, los llamados créditos ICO. Si bien, este tipo de préstamos pueden ser perjudiciales ya que, según Trujillo, "finalmente lo que hace es endeudar más al sector y a la empresa turística". Según el presidente de la asociación de Chiringuitos, "es casi surrealista la situación, que el Gobierno de dinero a través de créditos ICO para pagarle a ellos los impuestos, en vez de buscar otra solución. Pero pese a ello, dentro de lo malo, parece ser lo menos malo".

Ta esta crisis sanitaria y su impacto en la economía y la sociedad ha hecho que la situación para este sector sea crítica, hasta el punto de que los 62 chiringuitos que componen la asociación se han visto abocados a realizar los famosos ERTES de fuerza mayor. Sin embargo, el varapalo al empleo es aún más alto ya que se han perdido las contrataciones previstas de Semana Santa en adelante.

"Si termina el estado de alarma pero no nos dejan abrir, entiendo que el ERTE sigue adelante, porque, si no, ¿cómo nos hacemos cargo de pagar a los empleados? La situación no es fácil y hay mucho desconocimiento. Ha habido muchos puestos de trabajo que se han perdido porque se ha dejado de contratar. Ahora era el periodo de empezar contrataciones, ya que hasta esta fecha estábamos con la plantilla que se queda en invierno", asegura Trujillo.