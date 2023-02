El fuerte temporal destroza varias playas de la Costa y deja en el aire varias estructuras en La Rábita

La Costa parece que está destinada a vivir una y otra vez su particular día de la marmota. Tras años reclamando la necesidad de construir unos espigones que ayuden a la defensa de la franja litoral, que ve como temporal tras temporal las distintas playas del litoral sufren recesiones de arena, inundaciones o graves destrozos, los espigones siguen sin aparecer o se enquistan en las administraciones en largos trámites que parecen no avanzar nunca.

Una situación que se ha convertido en algo insostenible. Tras los destrozos llegan unos arreglos que suponen una gran cantidad de dinero que, las administraciones locales saben que acabaran perdidas nuevamente en el mar con el siguiente temporal.

El último temporal de Levante se llevó consigo el arenal de distintas playas, acercándose a los paseos marítimos de Cotobro y Velilla en Almuñécar, Playa Granada en Motril, Carchuna y Calahonda, Melicena, La Rábita o El Pozuelo.

"Esta mañana hemos podido comprobar impotentes como el mar rompía en las playas de Albuñol, tragándose gran parte de los equipamientos que tenemos. Casetas, pasarelas, señalizaciones, bancos... Todo está en el mar sin que nada pueda salvarse", lamenta la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez.

Señala que desde 2017 que se publicó el Plan de Protección del Litoral de Granada con diferentes niveles de actuación, no se ha hecho nada "y eso no lo podemos consentir" ya que los ayuntamientos no pueden asumir el cuantioso coste que requiere la recuperación de sus playas y además, es competencia de Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica.

"Nos sentimos indefensos, impotentes e indignados. Ahora llega la Semana Santa y la paralización insostenible de Costas es incomprensible. La playa de La Rábita ha desaparecido de forma literal. Es importante señalar que la Directora General de Costas y el subdirector visitaron en mayo de 2022 nuestras playas y aún no hemos obtenido respuesta alguna", señala Sánchez.

