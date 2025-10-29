Un terremoto de 3,9 se deja sentir en varios municipios de la costa de Granada

Un seísmo de 3,9 grados de magnitud en la escala de Ritcher se ha sentido sobre las 22:40 horas de este miercoles en varios municipios de la Costa Tropical de Granada.

El movimiento ha tenido su epicentro en el Mar de Alborán, a 10 kilómetros de profundidad.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el sismo se ha sentido con intensidad especialmente en localidades como Motril y Almuñécar aunque por el momento no se han reportado daños.