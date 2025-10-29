Un terremoto de 3,9 se deja sentir en varios municipios de la costa de Granada

El movimiento ha tenido su epicentro en el Mar de Alborán, a 10 kilómetros de profundidad

Un terremoto de 2,4 con epicentro en Albolote se deja sentir en varios municipios del Cinturón de Granada

Lugar del epicentro.
Lugar del epicentro. / IGN

Un seísmo de 3,9 grados de magnitud en la escala de Ritcher se ha sentido sobre las 22:40 horas de este miercoles en varios municipios de la Costa Tropical de Granada.

El movimiento ha tenido su epicentro en el Mar de Alborán, a 10 kilómetros de profundidad.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el sismo se ha sentido con intensidad especialmente en localidades como Motril y Almuñécar aunque por el momento no se han reportado daños.

También te puede interesar

Lo último

stats