Un terremoto de 3,9 se deja sentir en varios municipios de la costa de Granada
El movimiento ha tenido su epicentro en el Mar de Alborán, a 10 kilómetros de profundidad
Un seísmo de 3,9 grados de magnitud en la escala de Ritcher se ha sentido sobre las 22:40 horas de este miercoles en varios municipios de la Costa Tropical de Granada.
El movimiento ha tenido su epicentro en el Mar de Alborán, a 10 kilómetros de profundidad.
Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el sismo se ha sentido con intensidad especialmente en localidades como Motril y Almuñécar aunque por el momento no se han reportado daños.
