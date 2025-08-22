Trasladan al Hospital de Motril a un hombre que llevaba varios días a la deriva

Servicios sanitarios han trasladado al Hospital Santa Ana de Motril a un hombre de 23 años que llevaba varios días a la deriva en el mar, tras ser rescatado por un barco mercante.

Según han informado fuentes del centro coordinador de Salvamento Marítimo, antes del mediodía recibían el aviso de un buque mercante de que habían localizado a un hombre en medio del mar a la deriva, a unas 24 millas al sur la costa de Caleta de Vélez, que no se trataba de ningún miembro de la tripulación y que parecía que llevaba varios días en el mar. Además, señalaban que se trataba de una personas de nacionalidad marroquí y que se encontraba consciente pero muy grave debido a una fuerte deshidratación.

El centro coordinador ha movilizado desde Tarifa al Helimer 215 que se ha encargado del traslado del rescatado desde el buque hasta el helipuerto situado en Motril. En el lugar un dispositivo, ya coordinado por el centro de Salvamento Marítimo de Almería, se han personado efectivos sanitarios, personal de la Policía Nacional y Protección Civil han recibido al rescatado, que se encontraba en un estado grave de salud.

Por su parte, desde el buque han señalado que el hombre asegura que lleva al menos seis días perdido en el mar, por lo que su estado de salud es complicado.

Finalmente, ha tenido que ser trasladado de gravedad al centro hospitalario para que reciba una asistencia especializada.