El turista nórdico de septiembre, el esperado maná para los hoteles de la Costa de Granada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó ayer que se están elaborando protocolos para implantar medidas de seguridad en el ámbito turístico como paso necesario para garantizar un regreso seguro a la normalidad en este sector. La idea es que a principios de julio se recupere la libertad de movimientos, por lo que emplaza a planificar las vacaciones para los meses de julio y agosto, un planteamiento que también extrapola al turismo extranjero que, en el caso de la Costa, espera que se retome con el turismo nórdico de septiembre.

La Federación de Hostelería de Granada ha acogido este horizonte temporal con “esperanza”, aunque en todo caso siguen pendientes del anunciado corredor turístico europeo y los posibles acuerdos con países como Alemania o Reino Unido, de los principales emisores turísticos de Europa. “Pero la economía de Granada tiene su gran pilar en los tres millones de turistas que visitan la ciudad cada año, así que el horizonte de crisis sigue sin resolverse porque entre otras cosas no se vislumbra una solución”, según explica el presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García.

Por su parte, el diputado provincial de Turismo de la Diputación de Granada, Enrique Medina, adelanta que el próximo viernes se reunirá la Mesa del Aeropuerto para estudiar la situación actual, toda vez que el aeródromo granadino quedó fuera de la apertura de los vuelos internacionales y tendrá que esperar hasta que concluya el estado de alarma para poder retomar sus conexiones internacionales.

En principio esta fecha sería el 7 de junio, pero el Gobierno negocia otra prórroga de 15 días, lo que retardaría la vuelta a la nueva normalidad en las conexiones aéreas hasta el 22 de junio, cuando Granada todavía estaría en principio en la fase 2.

En este sentido, Medina confirma que el encargo del presidente de la Diputación, José Entrena, es no sólo mantener las conexiones actuales, sino incluso ampliarlas. Confirma que Easyjet aún no se ha manifestado en el sentido de si va a mantener las conexiones actuales o si se retirará. “Es pronto para saber a qué países se podrá viajar y a cuáles no, por lo que en función de esto se irán retomando los vuelos internacionales”, enfatiza Medina, que en todo caso recuerda la llegada de un nuevo operador este verano, Volotea, para unir a Granada con Mallorca e Ibiza.

Los viajes fuera de la provincia de Granada y al revés llegarán el 29 de junio, por los que hasta entonces las expectativas del sector turístico siguen congeladas. Incluso más allá. “El año está perdido, el Gobierno no ha tomado en consideración ninguna de las medidas que llevamos pidiendo desde marzo”, señala por su parte Antonio García, secretario de la Federación de Hostelería. Precisamente ayer, la ministra portavoz, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno estudia la prórroga de los ERTE en hostelería más allá del 30 de mayo, una de las medidas que el sector reclama con insistencia

En todo caso, García sitúa uno de los focos de esperanza en la llegada del turismo nórdico de septiembre a la Costa. También en la la colina roja de Granada. “Hay que estar atentos a a ver el comportamiento de la Alhambra cuando puedan volver los turistas, siempre nos hemos preguntado qué sería de esta provincia sin este movimiento y ahora hemos encontrado la respuesta: nada”, continúa el secretario general de los hosteleros.

En este sentido, Enrique Medina recuerda la campaña de promoción que hoy lanza la diputación para promocionar el destino Costa Tropical en los canales de Atresmedia y Mediaset, una campaña enfocada a captar a este turismo nacional que es el clavo ardiendo del sector turístico este verano.