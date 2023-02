Los vecinos de las urbanizaciones de Almuñécar y La Herradura se unen por el abandono de sus infraestructuras

Los vecinos residentes en las Urbanizaciones de Almuñécar y La Herradura han llevado a cabo una queja vecinal debido alegan sufrir el abandono de éstas, por parte del Ayuntamiento.

Los vecinos de esta zona de la costa explican que están cansados de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) (de carácter urbano) desde hace décadas, que además "nos han subido en un 31%, aproximadamente, en los últimos años, y no recibir, a cambio, prácticamente ningún servicio municipal, ni de conservación, ni de mantenimiento o actualización de las infraestructuras de nuestras Urbanizaciones."

Además, añaden que "con nuestros viales, en muchos casos intransitables, sin un adecuado servicio de limpieza y reciclaje de residuos, con un alumbrado público muy deficiente y, en muchos casos inexistente, con deficiencias en el abastecimiento de agua potable y en los sistemas de depuración y reciclaje de las aguas residuales, inexistencia de planes de seguridad, ni contra incendios y tampoco contra lluvias torrenciales."

La Asociación de Residentes en Urbanizaciones de Almuñécar y La Herradura explica que esto está ocurriendo a pesar de las reiteradas Sentencias del TSJA, que condenan al Ayuntamiento de Almuñécar a hacerse cargo del mantenimiento de las Urbanizaciones, "lo cual el Gobierno Municipal está incumpliendo".

"El intento de crear en el nuevo PGOU unas Áreas de Mejora Urbana (AMU) en las zonas residenciales y que afectan a nuestras Urbanizaciones, en principio nos parecería bien, pero el proyecto adolece de infinidad de errores pues a veces no coincide con la realidad de las mismas, dejando fuera zonas que pertenecen a una Urbanización o incluyendo en cada AMU a varias Urbanizaciones de diferentes características y proponiendo unos objetivos que no se adaptan a las necesidades reales de cada zona residencial, pues no se nos ha consultado en ningún momento sobre ello, antes de redactar el plan", continúan en el propio comunicado enviado por los vecinos.

Ante tales hechos han decidido crear una Asociación para defender sus intereses y reclamar "un trato en condiciones de igualdad con el resto de los vecinos del Municipio" y que se les tenga en cuenta a la hora de efectuar las mejoras necesarias, mediante la preparación de un Plan de Choque, "que en los próximos 5 años, permita la puesta al día de nuestras Urbanizaciones, financiado, al menos, con los importes anuales del IBI que pagamos, pues nos tememos que lo ya abonado en estos últimos años no va a repercutir en el futuro de las mejoras".

Ante la proximidad de las elecciones municipales, van a invitar a los partidos políticos locales a que se posicionen "ante nuestras demandas y apoyen en sus programas electorales nuestras reivindicaciones, especialmente nuestra propuesta del Plan de Choque".

Por último, invitan a todos los vecinos residentes en las Urbanizaciones de Almuñécar y La Herradura a sumarse a la Asociación, para que "tengamos la fuerza suficiente para lograr nuestros objetivos, a tal fin os convocaremos a una reunión informativa que tendrá lugar próximamente y a que informéis a vuestros vecinos residentes de ello".