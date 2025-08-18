Veinticinco globos blancos al aire para recordar a María Teresa

Veinticinco globos blancos en forma de corazón se han lanzado al aire, uno por cada año que la familia de María Teresa Fernández ha buscado hasta la última pista para dar con el paradero de la joven desaparecida en agosto de 2000 en plenas fiestas patronales. Una suelta de globos que se ha realizado durante un acto homenaje en el que han participado multitud de personas y en el que su familia ha vuelto a pedir que su caso no caiga en el olvido y que si alguien sabe o recuerda algo, que den un paso al frente para terminar con este sufrimiento.

El acto, celebrado en el monolito en recuerdo de la motrileña ubicado en el Parque de los Pueblos de América, ha estado presidido por los propios padres, la alcaldesa de Motril y el periodista Paco Lobatón.

Mercedes Martín, hermana de la joven, ha recordado que han pasado 25 años desde la última vez que vio a su hermana. "Iba a divertirse como cualquier joven de su edad, y solo puedo acordarme de la llamada que le hice a mis padres para decirles que a Mari Tere le había pasado algo. En ese momento comenzó la pesadilla: llamadas de teléfonos, cientos de carteles, vecinos, familiares y amigos en nuestra puerta esperando una llamada para salir corriendo a buscarla. Se han realizado cientos de batidas, kilómetros en coche, reuniones con policías e incluso largas esperas para hablar con gente importante de este país. Creíamos que nos iban a ayudar, algunos lo hicieron, pero otros no. Solo obtuvimos una palmadita en la espalda y unas palabras que luego cayeron en saco roto".

Martín ha insistido que pese a todo, nunca se detuvieron, ni lo harán mientras les quede un soplo de vida. "Mari Tere tiene que volver a casa sea como sea". Ha recordado que se ha habilitado un correo electrónico (mariteredesaparecidamotril@gmail.com), "tenemos la esperanza de que alguien hable anónimamente y nos de esa pieza de puzzle que nos falta, una pequeña pista que le ponga punto y final a estos 25 años que no han sido nada fáciles".

La familia de María Teresa con la alcaldesa de Motril y el periodista Paco Lobatón / Alba Feixas

Ha agradecido el apoyo que han encontrado en el periodista Paco Lobatón y la fundación QSD Globlal, que los han dirigido y aconsejado en este camino que les ha tocado vivir. "Cuando ocurre una desaparición, ninguna familia está preparada ni mentalmente ni burocráticamente para todo ello". También ha agradecido el trabajo que realizan uniendo a todas las familias que se encuentra en la misma lucha, "la unión hace la fuerza, la esperanza es lo último que se pierde y todos mantenemos viva esa llama".

"Que nadie olvide que te esperamos, que nadie espere que te olvidemos. Te buscaremos en esta vida y en la otra también", ha concluido Mercedes.

Por su parte, la alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha recordado que cada 9 de marzo y 18 de agosto "Motril dibuja en su memoria el rostro de esta motrileña. María Teresa desapareció y nuestra ciudad quedó marcada para siempre. El tiempo ha pasado, pero ni el dolor ni la tristeza se han desvanecido, y aun así la esperanza sigue viva porque la esperanza es lo último que se pierde".

Al hilo, ha señalado que la familia de la joven han sido y son "un ejemplo de fortaleza, dignidad y amor sin límites. La memoria es un compromiso y esto nos obliga a seguir buscando, preguntando, a no dejar que su nombre se pierda en el silencio. Debemos mantener viva la conciencia social sobre esta realidad que no entiende de fronteras ni de calendarios. El dolor por una desaparición no se acostumbra, late cada día recordándonos que hay una silla vacía en cada casa, una voz que falta en cada conversación".

Por último, el periodista Paco Lobatón, promotor de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidos QSD Global, ha destacado la lucha que sigue la familia de María Teresa por encontrarla y ha solicitado la necesidad de poner en marcha una ley y un estatuto sobre las personas desaparecidas que ampare a las familias que sufren esas ausencias.

Lobatón ha destacado que gracias al Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas, se han conseguido resolver 35 casos de larga duración.