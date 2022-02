La expectación del yate encallado en Carchuna: un inesperado recurso turístico en la Costa de Granada

Desde hace seis días, Marina y Fernando, dos vecinos de Calahonda, aprovechan el final de su jornada laboral para recorrer los algo más de cuatro kilómetros de paseo marítimo que hay entre esta y la Chucha para ver cómo avanzan los trabajos del "barco atrapado en la playa", algo que reconocen ha dado "algo de vidilla a los que vivimos por aquí". La expectación es notoria, desde que el Neeveen, el yate de bandera británica, encallara el pasado martes en la playa de Carchuna, el goteo de personas que se han desplazado hasta la zona para verlo con sus propios ojos, ha sido incesante.

Ya sea por la difusión que se ha dado en los medios, por lo espectacular que se ve, debido a sus grandes dimensiones, unos 22 metros de eslora, por su cercanía a la orilla, a unos escasos cinco o seis metros, o por la falta de entretenimiento en la zona, residentes y turistas han acompañado, casi en todo momento, a los muchos operarios de Salvamento Marítimo, Bomberos de Motril o de los distintos cuerpos de Seguridad que han estado trabajando en la zona afanosamente para evitar cualquier contratiempo y controlar en todo momento que, tanto el combustible como distintos materiales que pueden resultar nocivos para el medioambiente, no lleguen a lugares indebidos.

Marina indica a Granada Hoy que están sorprendidos por la forma de trabajar de Salvamento Marítimo, que son los que en los últimos días se encuentran en la zona junto a Capitanía Marítima, para extraer el gasoil de la embarcación, aunque reconoce que tenían la esperanza de que hoy fuera el día elegido para llevárselo. "Aquí nos encontramos con algunos vecinos del bloque y tenemos una puja para ver quien acierta cuando se llevan el barco, nosotros habíamos señalado el domingo y cuando veníamos de camino para ver como avanzaba la cosa y vimos tanta gente pensamos que habíamos ganado, pero parece que al final hoy no se lo llevan".

Álvaro, por su parte, bromea entre risas que si a alguien se le hubiera ocurrido llevar durante estos días una nevera con bebidas frescas las habría vendido todas. "Hay quien llega por la mañana y aprovecha el buen tiempo que hace para pasar el día sentado en la playa viendo los progresos del barco como si estuvieran en el cine, y algunos han comentado lo bien que vendría un quiosco abierto en la zona".

Lo cierto es que con refrigerio o sin él, la gente no deja de pasar por este enclave de la Costa Tropical para inmortalizar, cámara o móvil en mano, la llamativa estampa y aprovechar, las muchas lajas o grandes piedras que hay al descubierto en la misma orilla, para sentarse y disfrutar de esta imagen inusitada.

Continúan los trabajos de extracción

El amplio despliegue efectuado por Salvamento Marítimo no hace más que atraer la atención de vecinos ansiosos de seguir las evoluciones de los trabajos que se están realizando y que en un primer momento hacía pensar que comenzaban con el reflotamiento del barco, algo que tendrá que esperar aún algunos días hasta que no se realice una nueva evaluación, una vez se haya extraído todo el combustible del barco, que cuenta con tres depósitos, así como de los posibles elementos contaminantes que pudiera haber dentro del barco, para poder retirarlo posteriormente por tierra o por mar. Algo que todavía no está claro cómo se realizará, ya que dependerá del estado en el que se encuentre el barco. Las opciones siguen siendo tres: reflotarlo y trasladarlo a remolque por mar hasta el Puerto de Motril, sacarlo por tierra con una grúa de gran tonelaje o desguazarlo.

El Capitán Marítimo, Fernando Ramos, el responsable del centro nacional de Salvamento Marítimo, Manuel Barroso, y el jefe de coordinación del centro en Allmería, José Manuel Allegue, siguen a pie de playa los avances que el grupo de operaciones especiales y lucha contra la contaminación, desplazados desde Cartagena y Sevilla, realizan desde el viernes, cuando comenzaron la extracción del combustible de los tanques que se encuentran sumergidos.

Se trata del primer paso que se realiza a petición de la Capitanía Marítima para poder realizar el reflotado definitivo, algo que podría alargarse aún varios días más.

A cargo de la Capitanía Marítima

La Capitanía Marítima solicitó este pasado jueves a Salvamento Marítimo un plan para el vaciado de los depósitos, que tienen unos 6.300 litros de combustible, para evitar vertidos, después de que se cumpliera el plazo de 24 horas que se le dio al propietario del yate para presentar un plan de reflotamiento, algo que no presentó y que repercute directamente en la administración marítima, que es la que se hace cargo por el momento de todos los trámites y la que decidirá finalmente cual es el futuro de este yate.

El Neeveen, valorado en cerca de medio millón de euros, encalló el pasado martes en la playa de Carchuna tras averiarse en alta mar. En el viajaban tres personas y dos perros que, tras cinco horas dentro de la embarcación a la espera de un plan de rescate que asegurase el traslado de unos medicamentos preciados por ellos, conseguían salir con la ayuda de los bomberos de Motril y un miembro de Cruz Roja.