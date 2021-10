Granada acoge desde el domingo el Provincial por Equipos

El Campeonato Provincial por Equipos de ajedrez reunirá a más de un centenar de los mejores ajedrecistas de Granada que se disputarán el título provincial en tres sesiones.

El torneo está organizado por la delegación en Granada de la Federación Andaluza de Ajedrez en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

La primera sesión del Campeonato Provincial por Equipos se realizará este domingo, día 17, en el Complejo Deportivo Cerrillo de Maracena, en el que se disputarán dos rondas en horario matinal (de 10:00 a 14:00 horas) y otra por la tarde (de 16:00 a 20:00).

La segunda sesión será el 7 de noviembre en el Complejo Deportivo de La Chana con los mismos horarios.

La final está prevista para el 14 de noviembre, en el Complejo Deportivo Núñez Blanca en el Zaidín, pero sólo en horario de mañana.

El Campeonato de hará en dos divisiones. La Primera estará compuesta por seis equipos: dos del Club Villa de La Zubia y uno de los clubes Puerta Elvira, Ciudad de Guadix, Poniente Granadino y Nazarí.

Por su parte, la Segunda división contará con cuatro equipos del Villa de La Zubia, dos del Puerta Elvira, dos del Ciudad de Guadix, uno del Vegas del Genil y otro del Al Jatib de Loja.

Un dato a destacar es que uno de los participantes es invidente y, por tanto, utilizará un tablero especial.

Actualmente, en la provincia de Granada hay 12 equipos y un total de 200 federados. Se espera que en este campeonato asistan entre 120 y 130 ajedrecistas.

Participará el joven Julen Ibáñez Macías, campeón de España sub 8 en 2018. También jugarán Francisco Orantes, campeón absoluto de Andalucía en 2020; Rosa Adela Lorente, tercera en el absoluto de Andalucía en 2021; Ángel Serrano, tercer clasificado en el Campeonato Andaluz sub 14 en 2021, y David Vargas, segundo sub 12 en el Andaluz de 2021.

El ajedrez granadino cuenta con dos grandes maestros (Enrique Rodríguez y Pepe Cuenca), dos maestros Internacionales (Marcos Camacho y José Camacho) y cinco maestros FIDE -Federación Internacional de Ajedrez- (Luis Fernández, Serafín Moral, Alejandro Domingo, Rubén Domingo y Francisco Orantes). Estos jugadores participan en torneos nacionales e internacionales.

Declaraciones

El concejal de Deportes, José Antonio Huertas, señaló que “de esta forma, la Concejalía de Deportes continúa con su labor de promocionar todos los deportes. Hace unos días se disputo el Trofeo Nazarí de orientación y la pasada temporada también apoyamos el ‘sofball’ femenino. En esta línea ahora lo hacemos con el ajedrez”.

Huertas afirmó que “es un deporte intelectual que promueve valores como la perseverancia, el respeto y la responsabilidad. Hemos decidido llevar el ajedrez a los barrios y por eso hemos elegido los complejos deportivos de Cerrillo de Maracena, La Chana y Núñez Blanca en el Zaidín para su disputa”.

Por su parte, Manuel Orantes, delegado en Granada de la Federación Andaluza de ajedrez, agradeció “el apoyo del Ayuntamiento de Granada. Teníamos muchos interés por promocionar el ajedrez en la capital y en esta ocasión hemos contado con todas las facilidades por parte de la Concejalía de Deportes”.