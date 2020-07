Alo Marín se marcha del Covirán Granada

Las bajas continúan sucediéndose en el Covirán Granada, que está agitando el mercado con más fuerza que en el conjunto de los últimos veranos. La última salida es la de Alo Marín, uno de los protagonistas del crecimiento del club en los últimos años. El gaditano abandona la disciplina de Pablo pin después de tres temporadas en las que ha participado en 71 encuentros. El escolta ha sido de lo poco salvable en el último curso del Covirán. El jugador se marcha de Granada con un ascenso a LEB Oro y una Copa LEB Plata en su palmarés.

El adiós a Alo Marín supone la partida de otro miembro de la vieja guardia rojinegra. El jugador llegó, a Granada, y besó el santo, pues en su primera campaña en el club formó parte del ascenso a LEB Oro y la consecución de la Copa LEB Plata.

Alo Marín es una pieza que encajó rápidamente en los esquemas de Pablo Pin, pues es uno de esos jugadores que aporta energía cerca de su aro y soluciones en ataque. Su excelente actitud le valió para ser de lo poco salvable en la última temporada de la LEB Oro. Pablo Pin tiró de la fuerza del gaditano cuando vinieron curvas, pues la intensidad y las ganas del ‘13’ eran una forma de intentar cambiar las cosas.

El escolta participó en 18 jornadas en el que fue su último curso en el club. Una dolencia en el hombro le tuvo fuera un tiempo durante el mes de diciembre, pero acabó volviendo para aportar 5,2 puntos, 2,2 rebotes y 2,1 asistencias por partido. Su minutaje medio fue de 14 minutos y 33 segundos por choque.

"Granada me ha hecho crecer como jugador y como persona. Me llevo amigos y recuerdos imborrables"

El jugador de San Fernando emitió un comunicado en el que expresó “su agradecimiento a todas las personas que forman el club por el buen trato recibido durante mi estancia en la ciudad”. “Me has hecho crecer como jugador y como persona, me llevo amigos y me has dado recuerdos imborrables”, escribió el escolta dirigiéndose a Granada.

El técnico del conjunto granadino, Pablo Pin, destacó el “compromiso" mostrado por el jugador durante su etapa como rojinegro. “Nosotros solo podemos estar agradecidos por todo lo que nos ha aportado durante estos años. Es un jugador que ha crecido y que ha ayudado a crecer al club”, manifestó Pin, que deseo al jugador “los mejores éxitos para su futuro”.

Alo Marín se marcha de Granada con 71 partidos disputados y el cariño de una afición que siempre recompensa el tesón y el trabajo sobre la pista.