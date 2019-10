Alo Marín afronta una nueva temporada, la tercera, en las filas del Covirán con ilusiones renovadas. Más aún cuando se perdió la mitad de la pasada campaña debido a una rotura de ligamento en su tobillo derecho.

Aunque estuvo disponible para Pablo Pin en el play off por el ascenso que jugó el equipo ante el Palma, el escolta aún no ha recuperado del todo el rimo que tenía antes de su lesión.

–¿Ya recuperado del todo?

–Ya estoy completamente recuperado y con muchas ganas de empezar. Ahora, en estas dos primeras jornadas no están saliendo las cosas pero ha que seguir trabajando para que vayan bien.

–¿Le queda alguna secuela o miedo de la lesión?

–Es verdad que las lesiones que deja algunas secuelas. Tengo algún dolorcillo al entrenar, pero realmente sin importancia. Quien hace deporte profesional y no tiene dolores… es que no hace deporte profesional.

–¿Que sensaciones tiene a día de hoy?

–Son buenas. No están saliendo bien las cosas en la pista, pero sin preocupaciones porque son momentos de la temporada en los que hay que trabajar por mejorar y todo llegará. En el aspecto físico, me encuentro en perfectas condiciones. Me falta coger el ritmo, sobre todo de cabeza, y mejorar en concentración e intensidad. Pero por trabajo no va a quedar.

–¿Cómo ha visto al equipo tras las dos jornadas disputadas?

–Nos está costando un poco arrancar, sobre todo por lo que ocurrió en el partido de Huesca, donde tuvimos fases muy malas. Si queremos ser un equipo que quiere estar arriba en la clasificación tenemos que ganar este tipo de partidos. Sabemos que en LEB Oro ganar fuera de casa es muy difícil. El otro día en Huesca vimos que a pesar de no jugar un buen baloncesto llegamos al final igualados y no podemos dejar escapar estos partidos.

–¿Qué es lo mejor y lo peor del Covirán hasta ahora?

–Lo más positivo es que tenemos mucho margen de mejora. A pesar de haber hecho sólo dos fichajes y de haber tenido una pretemporada corta, se ve que podemos mejorar en muchos aspectos. Lo peor, los fallos que hemos tenido de concentración como en el partido ante el Huesca.

–¿Cómo ve a Watson y Kapelan?

–Los dos se han adaptado genial. No es su primera temporada en España y esto se nota. Hay buena química en el vestuario y haber mantenido el bloque ayuda a los que llegan. Para esto nuestro vestuario es muy bueno, muy abierto, pues todos intentamos que los que llegan se sientan cómodos.

–¿Qué liga prevé?

–Siempre hay sorpresas. Lo que tiene la LEB Oro que le hace que sea emocionante es la igualdad en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. El último puede ganar al primero, más aún si juega en casa porque el factor campo es muy decisivo, así que es muy complicado dar un pronóstico. No obstante, cualquier equipo puede dar la sorpresa.

–Si hay una cancha muy complicada para los rivales es precisamente el Palacio.

–Sí. Aquí en casa no se puede dejar escapar ni un partido en todo el año. Sabemos que va a ser difícil, pero con el apoyo de la afición nos podemos hacer fuertes.

–Y ahora, a por el Marín.

–Toca concentrarnos en el partido ante un equipo que aunque no ha empezado bien puede darle problemas a cualquiera.