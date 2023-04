El atletismo granadino de base se cita el sábado en Guadix

Guadix acogerá el próximo sábado la primera prueba del “XXI Circuito Municipal de Atletismo En Pista Núñez Blanca – Fundación Caja Rural de Granada”, que tiene como objetivo promocionar la práctica de esta modalidad en el deporte de base y la convivencia de atletas federados en la misma jornada.

El evento está organizado por los ayuntamientos de Guadix, Atarfe y Salobreña, y cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada a través de su Delegación de Deportes, y la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Atletismo.

También cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural y Puleva; y la colaboración de los ciclos de actividad física del Instituto Hermenegildo Lanz y el Instituto Montevives.

La segunda prueba está programada para el 29 de abril en Atarfe, mientras que la final tendrá lugar el 21 de mayo en Salobreña.

Más datos

Cada año participan en este circuito más de 400 deportistas, que compiten en esta edición en las categorías de sub 8 (prebenjamín), sub 10 (benjamín), sub 12 (alevín), sub 14 (infantil) y sub 16 (cadete).

Las inscripciones tienen un precio de 6 euros por atleta para todo el circuito y se pueden realizar hasta el martes anterior al desarrollo de cada prueba, a las 14:00 horas.

Toda la información sobre el circuito y las inscripciones se encuentran disponibles en el sitio web https://www.dipgra.es/competicion/atletismo/.