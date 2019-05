Para el Covirán Granada ha llegado el día D y la hora. El equipo de Pablo Pin se jugará casi a una carta estar en el play off de ascenso a la ACB. Será a las 21 horas de este viernes en el Palacio de Deportes y ante el Palencia. Es un encuentro con tintes de final, ya que el que gane verá sellado su pasaporte. En las horas previas al partido, el capitán del conjunto nazarí, Carlos de Cobos, asegura que en el equipo todos están concienciados para competir hasta el final. El base afronta este choque tras haber renovado su compromiso con el club y justo después de haber disputado su partido número cien con la camiseta del Covirán.

–Parece que la temporada se va a jugar en 40 minutos.

–Ciertamente es así. Es un partido decisivo, es como si fuese una final. Básicamente todavía dependemos de nosotros, por lo que si ganamos nos metemos en play off. Luego hay otra pequeña opción –pasa por que Valladolid gane en Huesca–, pero ahora mismo estamos concienciados de que si no ganamos nos quedamos fuera porque Huesca también se la está jugando y lo hará en su campo. Así que es así, son 40 minutos de un partido que si lo ganamos estamos dentro y si lo perdemos seguramente nos quedaremos fuera.

–Pero parece injusto que el partido ante el Palencia se plantee así para un equipo que ha hecho una gran temporada, que la había empezado con otro objetivo que era la permanencia.

–Creo que nos hemos merecido estar en play off y que realmente deberíamos tenerlo certificado antes de este partido. Insisto en que nos lo hemos merecido, pero ha habido algunas cosillas que han hecho que a falta de un partido, éste ante el Palencia, nos la estemos jugando. Pero es así. Es cierto que el objetivo era permanecer, pero hemos luchado mucho para llegar aquí y lo seguiremos haciendo este viernes.

"Nos merecemos estar en play off y creo que deberíamos haberlo certificado antes de este partido”

–Con diecinueve victorias en pasadas temporadas daba hasta se sobra.

–Es cierto. El año pasado con quince se metieron. La verdad es que ha sido una liga en la que los equipos de abajo han perdido muchos partidos y ha subido el número de victorias. Al final ha resultado una liga mucho más igualada que nos ha llevado a que en el último partido podemos quedar décimos o en la sexta posición.

–Esta igualdad se ha visto en los dos partidos del Covirán, que ha ganado a un equipo (Bilbao) que es el más serio aspirante a subir a la ACB junto al Betis y siete días después ha perdido con un Cáceres que luchaba por la permanencia.

–Así es. Al final de la temporada siempre hay equipos con muchas urgencias y a veces es más difícil ganar al de abajo, más aún si es en campo contrario, que a un favorito que más o menos tiene asegurada una plaza. Pero sí es cierto que la liga ha sido muy, pero muy igualada.

–¿Qué tiene que hacer el Covirán ante el Palencia?

–El Palencia es un equipo que cuenta con jugadores con mucho talento y tendremos que frenarles. Nos enfrentamos a uno de los mejores jugadores de la LEB Oro, que es Stephen Vasturia, que es capaz de generar y de anotar mucho. Ésta será una de las claves y otra será ganar el rebote porque, como siempre decimos, tendremos más posesiones y más probabilidades de anotar.

"El Palencia cuenta en sus filas con jugadores con mucho talento y tendremos que frenarles”

–El Palencia tendrá al mejor tirador, pero el Covirán tiene una de las mejores defensas de la categoría.

–Es cierto. Nuestra defensa es de las mejores del campeonato por puntos recibidos y por dureza. En Palencia lo hicimos muy bien contra Vasturia, aunque metió puntos porque es un magnífico jugador, así que básicamente se trata de hacer el mismo trabajo que hicimos allí en la primera vuelta.

–¿Cómo llega a este encuentro?

–Llego en un buen momento de forma. Se nota que en cada entrenamiento se puede coger más ritmo. La verdad es que estoy muy bien ahora mismo.

–El equipo también está en un buen momento, más aún cuando ha recuperado a los lesionados.

–Sí. Realmente estamos jugando bien. El otro día en Cáceres lo hicimos bien aunque es cierto que ellos tuvieron mucho acierto, pero pienso que fue un buen partido por nuestra parte, a lo mejor no al nivel del que disputamos contra el Bilbao, pero sí muy cercano. Pero como dije antes, la urgencia del Cáceres hizo que ellos protagonizaran un muy buen encuentro.

"Los aficionados que vengan al Palacio se lo van a pasar muy bien en un partido que tendrá mucha tensión”

–El apoyo de la grada será muy importante en un encuentro tan crucial para el club.

Así es. Seguro que los aficionados que vengan al Palacio se lo van a pasar muy bien en un partido que tendrá mucha tensión. Esperemos que en las gradas haya mucha gente. Sabemos que es el Día de la Cruz, un día festivo en Granada, pero confiamos en que nuestros seguidores se acerquen al Palacio de Deportes.

–El partido contra el Palencia será su 101 con la camiseta del Covirán. Qué mejor forma que una victoria para comenzar otro ‘centenario’.

–Sólo hay que pedir que ganemos. Será más complicado hacer otro ‘centenario’ porque serían casi otros tres años sin tener lesiones. Yo estoy feliz con que el año que viene estemos aquí y siga con la salud de los últimos años, en los que apenas me he perdido algún partido, me conformo.