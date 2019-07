Colocan a Carlos Rodríguez en el Ineos pero él lo niega

El ciclista granadino Carlos Rodríguez podría dar un salto en su carrera en el futuro más cercano. El nombre de una de las grandes promesas del ciclismo español, que actualmente compite con el equipo Kometa, ha salido en los últimos días en la prensa de Italia.

Diversos medios de la península itálica, entre ellos La Gazzetta Dello Sport, aseguran que el corredor nacido en el municipio de Almuñecar ha alcanzado un acuerdo con el Ineos, equipo que cuenta con pesos pesados como Chris Froome o el vigente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal. Si su fichaje por el equipo británico se confirmase, Carlos Rodríguez aterrizaría en un equipo de gran categoría a sus 18 años.

Sin embargo, el propio Carlos Rodríguez manifestó en declaraciones a Granada Hoy que las noticias surgidas desde Italia no son verdad. “Las noticias no tienen ninguna base y no hay que darle más importancia”, asegura el joven ciclista, que niega haber firmado nada con ningún equipo.

“Yo no he firmado nada. A lo mejor otra persona ha firmado en mi nombre y yo no lo sé”, declara de forma irónica el sexitano, que actualmente está centrado en competir con el Kometa, el equipo de promesas de Alberto Contador. El granadino no se perturba pensando en su futuro.