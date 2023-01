El granadino Andrés Viedma se impone en el Snow Running Sierra Nevada

La corredora jienense Silvia Lara se ha impuso en la noche del sábado en el 12º Snow Running de Sierra Nevada, convirtiéndose en la atleta con mayor número de victorias (5) en la carrera por montaña por superficie nevada pionera en España.

En categoría masculina, el granadino Andrés Viedma logró su primera la victoria.

Lara, que se había impuesto el viernes en la carrera Vertical, paró el crono en 1 hora 22 minutos y 27 segundos tras recorrer en solitario los 12,7 kilómetros un desnivel positivo acumulado de 920 metros por las pistas de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, con una temporada de -10 grados.

“Desde la primera curvita creo que ya me coloqué primera, y cuando llegamos arriba me confirmaron que sí, que iba primera. No tenía por tanto referencias de cómo venían las compañeras. He hecho mi carrera, como siempre. No miro mucho más, voy a lo mío y a dar todo lo que pueda”, declaró la corredora jiennense en la línea de meta de Pradollano.

Tras Silvia Lara, llegó Sladjana Zagorac, investigadora oncóloga que ganó el año pasado la carrera de la mujer en Madrid, que el viernes también fue segunda en el Vertical. Mónica Díaz completó el podio femenino.

En hombres, el granadino Andrés Viedma logró su primera victoria sobre la nieve de Sierra Nevada, donde estos días entrenaba esquí de montaña de cara a una carrera ultra (Transgrancanaria) que disputará a finales de febrero.

“Siempre se sale a fuego, pero he salido tranquilo, hasta que el pulso se ha regularizado. En altura hay que tener mucho cuidado porque te puede dar un ‘jamacuco’ como quien dice, por lo que he ido de menos a más. Al verme en el grupo de cabeza me he dicho ‘por qué no apretar’ y poco a poco nos hemos quedado tres o cuatro corredores, como Ismael o Javi Terrón, y sabíamos que la carrera estaba ahí”, explicó al llegar a meta.

Más igualdad

El grupo de favoritos llegó junto hasta Borreguiles, pero a la altura del Radiotelescopio, Viedma se quedó solo en cabeza.

“Ismael -Bacas- ha tenido unos problemas con los crampones hasta que ha podido arreglarlos. Luego, bajando, iban sufriendo igual que subiendo, pero he logrado mantener la distancia hasta meta”.

En la prueba Clásica del programa del Snow Running 2023 participaron más de 800 corredores procedentes de toda España y de trece países europeos), que soportaron temperaturas de 10 grados bajo cero durante la competición.

En la jornada del viernes, Manuel Peinado (45 minutos 55 segundos) y Silvia Lara (52 min 03 segundos) se impusieron en la carrera Vertical (4,3 km y 950 de desnivel positivo), en una explosiva prueba en continuo ascenso que se desarrolló a también -10 grados.