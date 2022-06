El Céltic de Pulianas se juega la salvación sin depender de sí mismo

El Céltic de Pulianas se juega este domingo a las 19:30 horas su permanencia en División de Honor a domicilio ante un ya descendido Atlético Monachil. En esta jornada 38, que se abrió el jueves con el empate del Maracena en casa ante el Iliturgi por uno a uno, los maraceneros certificaron el cuarto puesto aunque ya sin posibilidad de ascender, puesto que una semana antes lo hizo el Arenas de Armilla, que esta vez salió derrotado en el choque ante el Cubillas de Albolote por dos goles a cero.

Además, este viernes, el Atarfe Industrial puso el broche de oro a una temporada más que aceptable endosándole un 3-1 a un Loja que se despide de la categoría.

El Céltic de Pulianas tiene en su mano la salvación, aunque no depende de sí mismo para lograr el objetivo, pues su rival directo en la pelea por la permanencia, el CD Casabermeja lo tiene también a tiro como local, aunque le toca el rival más complicado, puesto que les visita el líder y campeón Estepona, que tan solo ha caído en cuatro ocasiones esta campaña.

No dependen de sí mismo

La escuadra de Matías Ramírez visita el estadio del Atlético Monachil, equipo ya descendido que se despide de la categoría y que tan solo ha conseguido dos victorias este curso; el que menos ha conseguido. No obstante, el conjunto monachileño quiere llevarse la victoria para no empatar a puntos con el colista Churriana en caso de que estos logren los tres puntos ante el Berja.

Al Céltic de Pulianas, que no depende de sí mismo, le vale con empatar o ganar y que el Casabermeja no lo haga. Es más, si el conjunto malagueño empata y los granadinos se llevan la victoria, la salvación será también suya. No les vale el empate en caso de que puntúe de igual manera el Casabermeja.

Cabe recordar que todos esos partidos decisivos de División de Honor en los que haya algo en juego, como los anteriormente mencionados, se jugarán a la misma hora, las 19.

Ya jugados

La jornada comenzó este jueves en el feudo del Maracena con tablas en el luminoso entre el conjunto local y el Iliturgi.

El viernes continuó la jornada 38 con los partidos en los que ya no había nada en juego como el dos a cero que le ha endosado el Cubillas al recién ascendido Arenas de Armilla, que militará la próxima campaña en 3ª RFEF.

El Málaga City ha empatado en casa ante el Villacarrillo y ha certificado la segunda plaza a la que ya no podía aspirar el Arenas.

Por otra parte, el Atarfe Industrial ha puesto el broche de oro a una temporada más que aceptable endosándole un 3-1 a un Loja que se despide de la categoría y que desciende junto a otros dos equipos granadinos: el Monachil y el Loja, a expensas de lo que haga este domingo el Céltic de Pulianas.