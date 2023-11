Rafael Reyes y Marta Checa ganan en Montillana

Punto final este fin de semana pasado para el Circuito Diputación Granada Media Maratón 2023.

El ‘VIII Memorial Guillermo Villegas Herrera’ cerró en la localidad de Montillana un extenso cartel provincial que ha sumado catorce exitosas citas repartidas por las distintas comarcas de la geografía granadina.

Así, más de 80 ciclistas no quisieron faltar a esta cita final convocada por el Ayuntamiento de Montillana para discurrir por un espectacular circuito trazado en pleno corazón de la Comarca de los Montes Orientales.

La organización había preparado un recorrido de 46,36km desde la Plaza de Andalucía del municipio montillanero, si bien, debido a la climatología de los días previos, se decidió acortar el trazado.

De este modo, se dio salida a una carrera rápida y trepidante en la que pronto se formaría una cabeza de siete corredores que lideró el pelotón.

Entre esos siete se resolvería el podio de la general, presidido finalmente por el corredor máster 40 Rafael Reyes (C.C. Semar), quien conquistó la meta empleando un tiempo de 01:32:12.

Tres segundos más tarde veríamos llegar a Francisco Javier Ramos (Espejo Bike Team), quien logró el segundo puesto de la general y también el de su categoría, máster 40.

Ramos recortó en tan solo un segundo al extremeño Pablo Alpiste (Kazajoz - Petrogold - Try It), quien se tuvo que conformar con la tercera plaza, posición que le valió para subirse a lo más alto del cajón sub 23.

Con respecto a la carrera de las féminas, la corredora élite Marta Checa (C.C. El Gamellón) impuso su ley llevándose el gato al agua como triunfadora del día.

El segundo puesto de la general fue para una asidua a los podios, Rosario Barrera (C.D. Ciclos N'ruta), mientras que en tercera posición entraba la sub23 Diana Carolina Paniagua.

La prueba estuvo presidida por Eric Escobedo, diputado de Deportes de Granada; María José Aguilar Arriaza, alcaldesa de Montillana, y Ángel Camarero Sanchez, delegado de la FAC en Granada

Ganadores de la prueba por categorías

Cadete: Eduardo Calvo (C.D. Dr Bike Granada) y Eva Pérez (Valero-BH Rancing Team).

Júnior: Óscar Ramírez (Espejo Bike Team).

Sub23: Pablo Alpiste (Kazajoz - Petrogold - Try It) y Diana Carolina Paniagua.

Élite: Miguel Molina (Espejo Bike Team) y Marta Checa (C.C. El Gamellón).

Máster 30: José Manuel Hidalgo y Rosario Barrera (C.D. Ciclos N'ruta).

Máster 40: Rafael Reyes (C.C. Semar) y Bibiana López (Valero-BH Rancing Team).

Máster 50: Francisco Pérez (C.D. Laguna Bike).

Máster 60: Manuel Vargas (C.D. Dr Bike Granada).

.