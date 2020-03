Los españoles, con aspiraciones al podio en la Copa del Mundo SBX de Sierra Nevada

El equipo español tiene serias aspiraciones de subir al podio en la penúltima prueba de la Copa del Mundo de snowboard cross que se celebra en Sierra Nevada. Este viernes se celebrarán las pruebas clasificatorias mientras que el sábado se disputará la competición.

El equipo español de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) está compuesta por cuatro riders: Lucas Eguíbar (Promosport-FVDI-NKEF), el ceutí Regino Hernández (CAS-FADI) y los dos jóvenes catalanes Bernat Ribera (RACC-FCEH) y Marc Roure (GRANUEC-FCEH).

Lucas Eguíbar, en un buen momento

El subcampeón del Mundo en Sierra Nevada 2017, Lucas Eguíbar asegura que pese a que los resultados en las competiciones de esta temporada no han salido tan bien como era de esperar, se encuentra en muy buen estado de forma: "Después de trabajar tanto en la pretemporada al final encuentras tu buen estado de forma. Ha sido una temporada atípica por las pocas competiciones que ha habido pero llego bastante bien a Sierra Nevada".

El donostiarra, que está décimo en el ranking del circuito de SBX, asegura que su objetivo es estar lo más alto posible: "El Globo esta bastante complicado porque en las dos últimas competiciones en Canadá mis rivales han subido mucho en la clasificación. Aun así, hasta que no acabe todo vamos a seguir luchando". Sobre el hecho de competir en España, Eguíbar asegura que "no me lo tomo como un punto de presión, sino al contrario, quiero disfrutar de la carrera junto a mis amigos y familiares”.

Regino Herández, recuperado

Regino Hernández, bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 y plata por equipos junto a Eguibar en la Copa del Mundo de Sierra Nevada 2017, vuelve más fuerte que nunca después de su lesión: "El momento en el que llego es bueno. Ya estoy recuperado al cien por cien de la lesión aunque quizás no he tenido el tiempo suficiente para estar a mi máximo nivel, pero tengo muchas ganas de llegar a Sierra Nevada y darlo todo".

El rider de Sierra Nevada espera poder demostrar su nivel en las dos competiciones que quedan, tanto en Sierra Nevada como en la estación suiza de Veysonnaz. "Indiferentemente del resultado, quiero estar contento por haberlo dado todo y que el resultado que obtenga sea el que me merezco", señala. Además, el ceutí se siente entusiasmado de que se dispute una Copa del Mundo en su casa: "Competir en España delante de los míos siempre me gusta y sobre todo en Sierra Nevada que es la estación que me ha visto crecer. Competir aquí me aporta seguridad, fuerza y energía al estar delante de los míos en una competición de este nivel".

El técnico, optimista

El entrenador del combinado español, Álex Martín, ha destacado a Eguíbar como gran favorito este fin de semana: "Llega con mucha motivación y con unas buenas condiciones físicas y técnicas, el primer puesto en el circuito de Copa del Mundo SBX está complicado, aún así, Lucas es uno de los claros favoritos en Sierra Nevada".

Sobre Regino Hernández, Martín ha subrayado que "compite en casa, con ganas de hacerlo bien y con las máximas garantías, y aunque ha competido poco esta temporada a causa de la lesión es uno de los favoritos”.

El entrenador también ha destacado el potencial de los dos jóvenes catalanes del equipo: "Marc Roure hizo un buen papel en Canadá, apunto de clasificarse para las finales. En el caso de Bernat está trabajando para sacar buenos frutos de su preparación".