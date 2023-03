El Covirán Churriana Inclusivo acudirá como segundo a la segunda fase

El Covirán Churriana Inclusivo cayó derrotado en casa ante Melilla Sport Capital por 61-63, condenado por un terrible inicio y final de partido.

Melilla fue mejor mientras estuvo sobre la cancha, pese a que el equipo granadino estuvo arropado por más de medio centenar de espectadores que animaron en la grada a los suyos.

El guion comenzó a escribirse cuando al término del primer cuarto el equipo melillense ya se iba 15-24 en el marcador.

Mejoró mucho el Inclusivo cuando se acercaba al descanso, cerrando el electrónico 32-31 cuando ambos equipos embocaron vestuarios y ganando por 48-42 al término del tercer cuarto.

La alegría se esfumó con un último cuarto para olvidar (13-21) que dejó el marcador en el definitivo 63-65.

Declaraciones

“No estoy contento. Hay cosas que hemos ensayado en los entrenamientos y no ponemos en práctica durante el partido y no puede ser. Sabíamos qué teníamos que hacer, cuáles eran los jugadores clave a parar y no lo hicimos. Yo asumo la responsabilidad y sé que debo cambiar algo para que no volvamos a cometer los mismos errores en la segunda fase, porque tenemos un equipo preparado para pelear el ascenso”, dijo el técnico Francis Sánchez al término del partido.

Ahora, el Covirán espera saber dónde disputará la segunda fase, con muchas papeletas para viajar a jugarla en Tenerife, a la que acudirá como segundo clasificado de la primera.