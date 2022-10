Pin destaca que el Covirán Granada hizo "un partidazo"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo que su equipo hizo “un partidazo” para ganar por 99-84 ante el Surne Bilbao Basket y destacó que el trabajo de los suyos fue “excelente”.

“En la primera parte hemos jugado a un nivel muy bueno en ataque, pero muy mejorable en defensa, con algunas situaciones de falta de agresividad y dureza”, explicó el técnico en rueda de prensa.

El preparador añadió que tras el descanso fueron “más agresivos”, controlaron “el rebote” y subieron “el nivel físico” atrás.

“Hemos hecho un partidazo y el trabajo de equipo ha sido excelente. Estoy súper feliz por ver como jugamos en equipo, que no hay egoísmo. Y feliz viendo como la gente se ha divertido con nosotros, viendo la química que hay entre equipo y Palacio”, sentenció Pin.

Pin dejó claro que “es muy complicado ganar a un equipo con una dinámica buena”, como un Surne Bilbao Basket que estaba invicto en la Liga Endesa, y que es un triunfo que les refuerza.

Sobre el gran inicio de temporada de los suyos, con tres victorias en cuatro jornadas, pidió “dejar a la gente la libertad de que se ilusione”, pese a que “queda mucho por jugar” y tienen que tener claro que “van a venir los momentos malos”.

Habla claro

“Hay que estar juntos y preparados. Si nos equivocamos y no seguimos trabajando como hasta ahora, seríamos tontos. No hay motivo para creernos más que nadie y cambiar la forma de ver las cosas. Me gusta que mi equipo ilusione, pero no me van a sacar del camino”, expuso.

“Los malos momentos nos vendrán y ahí es cuando tenemos que seguir juntos. Nuestra mayor fortaleza es que somos un equipo y cuando pasamos malos momentos es más fácil pasarlos en equipo”, finalizó el técnico del Covirán Granada.