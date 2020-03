Carlos Corts dice que lo que más le afecta del parón es no saber "si se va a suspender o no la competición"

Dos semanas sin competición y poco más de una de confinamiento ha sido más que suficiente para que Carlos Corts, base del Covirán Granada, no tenga el más mínimo pudor para tirar de topicazos y decir sin chillar pero alto y claro que "echamos de menos el baloncesto".

El granadino, que no pierde el sentido del humor a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra la epidemia del Covid-19 (de momento), señala que "no está mal descansar o desconectar dos o tres días", pero enseguida atiende a la realidad: "Esto no son dos o tres días". Es por esto que "tenemos ganas de movernos y jugar al baloncesto, que es lo que estábamos haciendo todos los días".

¿Seguira la liga?

Al igual que otros compañeros suyos en el Covirán Granada, Corts tiene muchas dudas de que se pueda reanudar la competición: "Es muy probable que se cancele y no se juegue más". Según el jugador granadino, "se está viendo lo que se haría con los ascensos y descensos, pero hasta que no se saque nada claro...".

"Llevas todo el año trabajando y entrenando y al final no sabes lo que va a pasar”

Precisamente, la incertidumbre en la continuidad o no de la competición en la LEB Oro es lo que más le afecta del parón al granadino.

Según señala el jugador, "es complicado no saber lo que va a pasar con la temporada". Al respecto, Corts no sabe a lo que atenerse: "Llevas todo el año trabajando y entrenando y al final no sabes lo que va a pasar. Es un poco extraño".

El base, que dice estaba despistado al principio del confinamiento "por aquello de no poder salir y demás", relata que dedica el mucho tiempo que hay a "hacer un poco de deporte, ver alguna serie y jugar a la consola".

No tan mala

En cuanto a la campaña del Covirán hasta que se suspendió la competición, Corts no cree que estuviera siendo tan mala como se podría deducir de los resultados porque "hemos tenido muchas complicaciones y perdido varios partidos en los que competimos bien".

El rojinegro, en su análisis, manifiesta que "hemos pasado por varias etapas, con dinámicas malas, aunque el grupo siempre ha estado unido". El base, tras recordar que "aún quedan diez jornadas", insiste en que "podríamos haber ganado muchos partidos"