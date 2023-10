Pablo Pin: “El nivel de concentración y de disciplina ha sido excelente”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, calificó como “excelente” el “nivel de concentración y de disciplina del equipo” tras la victoria por 78-70 lograda este domingo ante el Casademont Zaragoza.

“La respuesta de los jugadores está siendo muy buena todos los días. Nos merecemos esta victoria porque trabajamos bien y el que trabaja bien merece tener una recompensa”, dijo Pin en rueda de prensa.

“El nivel de concentración y de disciplina ha sido excelente, pero el partido se ha basado en nuestro nivel defensivo, en ser más sólidos en defensa y controlar el rebote”, añadió.

“Cuando en ataque no hemos estado bien o hemos perdido más balones de la cuenta, la defensa nos ha hecho que la ventaja no se perdiera, eso es una muestra de la madurez del equipo”, explicó Pin.

El técnico calificó como “muy buena” la “respuesta del equipo” y recordó que “en esta liga no se ganan partidos fácilmente”.

Pin declaró que la victoria, primera de la temporada, “tiene que servir para tranquilizarse, para que la presión externa que hay, que es muy grande, se reduzca” y para “sacar lo mejor del equipo” porque “esto acaba de empezar”.

Mensaje a los árbitros

Sobre la técnica que le señalaron, recordó que es la primera que le pitan desde que subieron a la Liga Endesa.

“He protestado un par de jugadas. Le he pedido a los árbitros que nos respetaran porque a veces no nos sentimos respetados en la liga. Sólo he pedido el mismo trato y los mismos niveles”, expuso.

“Es súper importante porque todas las personas que trabajan honestamente se merecen su recompensa y no la habíamos tenido hasta ahora. Estoy feliz más que aliviado. Es un gustazo entrenar este equipo. Tengo claro que esto acaba de empezar y muy concentrado en el siguiente partido. Podemos ganar en cualquier sitio”, finalizó.