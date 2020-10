El base del Covirán Granada Christian Díaz, convocado por la selección española 3x3

El base del Covirán Granada Christian Díaz ha sido convocado por la selección española de 3x3 para la concentración que tendrá lugar en L`Alquería del Basket (Valencia) desde el 23 de noviembre hasta el 25 del mismo mes.

Esa semana precisamente se producirá el primer parón de la temporada en LEB Oro, provocado por las ventanas FIBA.

El base canario del Coviran Granada ya cuenta con experiencia en algunos torneos con el combinado nacional, ya que también participó en la Copa de Europa de 3x3 que se celebró en Ámsterdam en 2017.

"Para mí es una gran noticia. He vivido algunos torneos con compañeros de LEB y me encantó la modalidad de juego", manfestó el jugador nada más conocer la noticia. Además, recalcó que la modalidad 3x3 "es muy afín a mí, ya que me gusta mucho el baloncesto callejero porque es muy dinámico y divertido" y dejó claro que el hecho de que cuenten con él "es un honor”.

El Covirán, bien

Christian Díaz también tuvo palabras para destacar el buen inicio de competición que ha tenido el Covirán, que ha ganado sus dos primeros encuentros en la LEB Oro: "Está siendo genial. Hemos ganado los dos partidos de forma contundente y haciéndonos fuertes en casa".

"Estamos muy felices y hay muy buen ambiente en el vestuario. Se ve mucha tranquilidad y vamos mejorando muchísimo", concluyó el base.