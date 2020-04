La LEB Oro cerrará la temporada de forma semejante a la Liga ACB

Satisfacción. Éste es el sentimiento generalizado entre los 18 clubes de la LEB Oro tras la tercera reunión telemática mantenida con representantes de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en la que se decidió cerrar la temporada 2019/20 de la misma manera por la que optó el pasado lunes la Liga ACB.

Por tanto, no habrá descensos y la lucha por los puestos de acenso a la Liga ACB se dirimirá en una fase final que se disputará por el sistema de eliminatorias a un partido y en una sede por determinar. Esta solución pasa, evidentemente, por la autorización pertinente de las autoridades sanitarias. La fecha límite para saber si se podrá jugar será el 31 de mayo. Lo acordado ayer se concretará aún más en un nuevo encuentro, la semana que viene.

Conflicto a la vista

Por lo tanto, en el caso de cerrar la temporada tal como ha quedado planteado se abrirá un conflicto con la ACB, que también ha acordado que no haya descensos y, por tanto, tampoco ascensos.

Óscar Fernández-Arenas "No jugaremos la fase de ascenso porque no nos lo hemos ganado en la pista de juego"

Serán los equipos que finalmente suban en la cancha de juego los que tendrán que defender sus intereses con el apoyo de la FEB, que intentará hacer valer el convenio que tiene firmado con la ACB. El Consejo Superior de Deportes podría mediar entre ambas instituciones y podría tener la última palabra, que sería la penúltima si el caso acaba en los tribunales ordinarios de justicia.

El club rojinegro, encantado

En cualquier caso, la guerra por el ascenso no es la del Covirán Granada, que al igual que los equipos que en el momento de la paralización de la temporada no estaban en puestos de play off, ha renunciado a disputar la mencionada fase final. Probablemente, habrá más equipos que también desistan jugar por el ascenso.

Por lo tanto, las decisiones adoptadas son más que satisfactorias para los intereses de la entidad nazarí. Además de la decisión de que no haya descensos –el equipo de Pablo Pin luchaba por la salvación cuando se interrumpió la liga a principios del pasado mes de marzo–, el club ya puede dar carpetazo a la temporada y comenzar a pensar en la campaña 2020/21.

Además, otro de los puntos que ayer se trató fue el de la compensación económica por parte de la FEB a los clubes, que van a sufrir un perjuicio económico por no poder concluir la liga regular. La Federación mostró una buena predisposición para ayudar a los equipos de cara a la próxima temporada.

El presidente del Covirán, Óscar Fernández-Arenas, se mostró muy contento por como se había desarrollado la reunión. "Ha sido muy productiva pues todos los clubes han aportado ideas pensando en el futuro de esta liga", aseguró el dirigente, que añadió que "además la Federación Española ha mantenido una postura encaminada siempre a la sostenibilidad de la categoría".

Fernández-Arenas también explicó la renuncia del Covirán a disputar la fase final por el ascenso a pesar de poder hacerlo: “Nosotros no vamos a jugar por subir porque deportivamente no hemos hecho méritos durante la tempoada y la realidad es que no nos lo hemos ganado en la pista”.