El entrenador del Obradoiro cree que el Covirán Granada tiene “más juego que victorias”

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, considera que el Covirán Granada tiene "más juego que victorias" en la liga Endesa, por eso advirtió del riesgo de jugar sin "intensidad" ante el conjunto dirigido por Pablo Pin.

"Los números estadísticos del Granada no se corresponden con su número de victorias porque han estado muy cerca de ganar muchos de los partidos que luego perdieron, sin ir más lejos el que disputaron contra el Real Madrid. Está realizando una muy buena temporada en cuanto a juego pero no se está reflejando con victorias, por eso no nos podemos confiar", afirmó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico santiagués recordó que en la plantilla de su próximo rival está el segundo máximo anotador de la liga Endesa –el estadounidense Joe Thomasson, con una media de 16,7 puntos por encuentro-, además de otros jugadores de "mucha calidad" como Lluís Costa, Kramer, Felicio o Kwan Cheatham.

"Es el equipo más táctico de la Liga, con un repertorio ofensivo amplísimo desde el pick and roll, salidas bloqueadas, posteos de 3,4 y 5... y defensivamente también cuenta con diferentes variedades", analizó Moncho Fernández.

Por ello, el preparador santiagués, que tiene a todos jugadores disponibles salvo el lesionado de larga duración Rigoberto Mendoza, recetó "mucha concentración" y "trabajo" para superar al conjunto nazarí.

"Es un equipo que lucha mucho, que nunca baja los brazos", insistió el preparador gallego, que podría hacer debutar al base internacional ucraniano Oleksandr Kovliar, fichado para suplir la marcha del estadounidense Eric Washington.