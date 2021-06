Las claves para Pin son la defensa y el rebote

Faltan sólo dos días para que el Covirán Granada pueda firmar una nueva página histórica en el baloncesto provincial. Faltan sólo dos días para que el Fundación, que comenzó de la nada y está a punto de alcanzar el todo, pueda alcanzar la ACB.

Para ello tiene que ganar el próximo jueves en Lugo al Río Breogán, conjunto al que superó con claridad el domingo en el Palacio para poner el 1-0 en la eliminatoria final por el ascenso. De no vencer en tierras gallegas, el partido definitivo será el domingo en el Palacio.

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, atendió este lunes a los medios de comunicación antes de emprender viaje el equipo este mismo martes a tierras gallegas.

“Somos muy de rutinas, no vamos a hacer nada extraordinario salvo el viaje, que como ante Coruña en la anterior eliminatoria lo haremos dos días antes. Nos iremos mañana (por hoy)”, confirmó Pin.

“Quiero lanzar un mensaje de calma y confianza, ya lo hice el otro día tras terminar el partido. Hay que pensar sólo en los que podemos controlar, y confiar en lo que nos ha dado éxito este año”, añadió.

“Pase lo que pase ya estoy orgulloso de ellos (sus jugadores) y hay que seguir haciendo lo que solemos hacer. Calma, tranquilidad, concentración, pensar en lo que tenemos que hacer e ir a disfrutar el partido en un pabellón bonito”, añadió el preparador sobre lo que ha pedido a los suyos.

Pin resaltó del choque del domingo “el gran nivel de energía y actividad” de sus pupilos ante un Breogán que “notó el cansancio de su tercer partido ante Alicante y del viaje”.

“Ganar te refuerza a nivel mental. Si defiendes al nivel que defendimos, vas a competir seguro La idea es seguir sólidos en defensa y seguir mandando en el rebote”, aclaró.

Pin espera en Lugo un “partido durísimo a nivel de contacto, con agresividad en defensa”. “Allí la gente aprieta mucho, el ambiente es duro. Ellos intentarán subir el nivel de dureza, tenemos que estar muy duros en defensa y también a nivel ofensivo. No va a haber movimientos sin contacto. Va a ser un partido muy trabado. Tenemos que estar muy concentrados”, agregó.

Novedades

En cuanto a las bajas, confirmó que Edu Gatell no jugará. “Por él jugaría, pero no es posible. No es cuestión de estar o no, es que no es posible”, aseveró.

También se refirió a Thomas Bropleh: “Ha estado con los fisios trabajando. Está todo el día con tratamiento. Es un jugador con una fuerza mental importante. No es un jugador de boquilla, es de hacer las cosas. Me dijo que iba a hacer un esfuerzo y lo está haciendo. Sigue con dolor y con molestias, pero estoy seguro de que va a seguir estando”.

Pin quiso recordar que la presión es del rival: “Lugo es el gran favorito para subir porque se ha hecho para subir. En el año 96 yo tenía 14 años, por lo que los que están aquí no habían ni nacido. Yo noto la chispa de ir a jugar a un sitio importante. Tengo jugadores competitivos que están bien de confianza y al equipo le va a gustar jugar allí, es un pabellón al que apetece ir”.