El Covirán Granada busca la sorpresa ante el Real Madrid en un Palacio a rebosar

El Covirán Granada recibe este domingo al Real Madrid (12:30 horas) con la intención de buscar una sorpresa en forma de victoria que le serviría para cortar una dramática racha de siete derrotas consecutivas, en un partido en el que debutarán con el equipo andaluz el escolta Michael Caicedo y el ala-pívot estadounidense Mike Moore.

El equipo dirigido por Pablo Pin vive su peor momento del curso al acumular siete partidos perdidos seguidos, aunque en los dos últimos ha mejorado sus prestaciones respecto a los anteriores.

Tras caer ante Barça (100-82), Real Betis (66-76), Casademont Zaragoza (73-57), Valencia Basket (81-110) y Lenovo Tenerife (98-66), los rojinegros dieron la cara ante el Cazoo Baskonia en el Palacio (84-95) y en la última jornada en la pista del Joventut (90-72), aunque no les dio para reencontrarse con el triunfo.

Esa victoria la buscarán este domingo ante el Real Madrid en el cierre de un tramo de calendario muy duro para los granadinos, que el siguiente fin de semana completarán la primera vuelta en un trascendental compromiso, también en casa, frente al Basquet Girona.

La plantilla del Covirán Granada ha sufrido cambios esta semana que empezarán a hacerse efectivos en el choque ante los blancos por las lesiones que sufren el pívot brasileño Cristiano Felicio, el ala-pívot estadounidense Luke Maye y el alero serbio Dejan Todorovic.

Se estrenarán este domingo como rojinegros el escolta Michael Caicedo, que llega cedido por el Barça, y el ala-pívot estadounidense Mike Moore, jugador libre tras acabar su vinculación con el Egis Kormend húngaro y que no ocupa plaza de extracomunitario al tener pasaporte sueco.

No podrá estrenarse aún con el Covirán Granada el pívot senegalés Youssou Ndoye, fichado la pasada semana pero que está pendiente de trámites burocráticos para poder empezar a entrenar con los andaluces.

Hasta momentos antes del partido será duda en los locales el pívot David Iriarte, que se ha perdido los tres últimos partidos del equipo por una lesión muscular de la que acaba de recuperarse, aunque aún no está al cien por cien.

La endeblez del Covirán Granada y la falta de centímetros, que se puede hacer más evidente ante un conjunto tan poderoso como el Real Madrid, puede hacer que Iriarte fuerce para poder jugar algunos minutos.

Pese al mal momento del equipo granadino, que mantiene dos triunfos de margen sobre la zona de descenso, el Palacio de los Deportes se llenará ya que están todas las entradas agotadas desde hace días.

El rival

El Real Madrid, colíder de la Liga Endesa, pondrá punto y final en Granada una semana en la que va a disputar tres partidos a domicilio. El conjunto blanco se impuso el martes en Belgrado a Estrella Roja e hizo lo propio el jueves en Berlín en los dos choques correspondientes a la Euroliga.

Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Dzanan Musa, Mario Hezonja o el mejor pívot de Europa, Edy Tavares, dan lustre a una potente plantilla blanca.

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró en la previa de la visita al Covirán Granada que el hecho de que el club blanco ocupe la primera posición en la Liga Endesa indica que están haciendo bien su trabajo y dijo no fiarse de su próximo rival, "un equipo en plena transición que seguro que querrá hacerlo bien delante de su afición".

"Estamos haciendo un trabajo humilde y trabajando desde lo que es la fortaleza del equipo. Intentando valorar y dar importancia a todo lo que significa el colectivo. La posición en la tabla refrenda que estamos haciendo el trabajo bien cada día y cada semana", explicó el técnico en unas declaraciones facilitadas por el Real Madrid.

“Independientemente de que (El Covirán Granada) sea un equipo ascendido y aunque podamos pensar que su posición en la clasificación no sea la mejor o no esté en la parte alta, no tenemos que distraernos en absoluto. Es un equipo que está en plena transición, que está cambiando jugadores y que seguro que querrá hacerlo bien delante de su afición", añadió.

Mateo abundó en su idea de intentar estar "bien posicionados y arriba" si bien opina que "lo importante es estar preparados para las finales que se jugarán al final de la temporada".

Los asistentes al Palacio de Deportes podrán disfrutar de diversas acciones antes del choque. Coviran colocará dos pistas de baloncesto para amenizar la espera, además de repartir aplaudidores, zumos y batidos; la DOP Montes de Granada ha preparado un desayuno saludable junto a la IG Pan de Alfacar; y Motordos situará vehículos de sus diferentes marcas. Todo ello en la explanada que hay entre el Palacio y Los Cármenes.