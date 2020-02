Ya no hubo mas. A partir de ahí el encuentro se rompió a favor de los locales , que esta vez supieron mantener el ritmo para ir abriendo brecha poco a poco ante un rival agotado que lo intentó todo, pero que ni pudo ni supo romper en la pista del colista su pésima racha como visitante.

El Covirán trató de recuperar la intensidad defensiva en el siguiente acto y logró frenar a su rival durante un minuto y medio, en el que Watson y Kapelan aumentaron la ventaja hasta los ocho puntos (16-24). Pero el cuadro gallego no había dicho la última palabra y volvió a mostrar su mejor cara, asfixió el juego ofensivo de los de Pin con una defensa presionante. Orellano, Doorson y Mazaira machacaron el aro contrario y dieron la vuelta al luminoso (25-24, a 5’40’’ para el descanso).

El equipo de Pin, en el que De Cobos jugó con gripe y Manu Rodríguez fue baja por dolores abdominales, sabía que no iba a resultar fácil batir a los gallegos y que para tener alguna opción debía defender con uñas y dientes y jugar con mucha intensidad del 200 por cien. Lo hizo con un inicio espléndido en el que, tras un breve intercambio de canastas, consiguió abrir brecha en el marcador. Un parcial de 0-8 colocó a los nazaries con nueve puntos (5-14, 6’).

No pudo el Coviran Granada, que cayó en la cancha del colista Marín en un encuentro igualado en sus tres primero cuartos y que se decidió en un último acto en el que los granadinos no supieron ganar.

Pablo Pin: "Hemos sido víctimas de nuestros propios errores"

El técnico de Coviran Granada no quiso buscar excusas a la derrota de su equipo y, aunque lo primero que hizo fue "felicitar a Marin, que creo que han hecho un partido muy serio, con muchisima concentración".

Pablo Pin no le quito 'méritos' a su equipo en la derrota, aunque si destacó que "por nuestra parte había algunos ingredientes que hacían que fuera un partido muy complicado: primero lógicamente jugar fuera de casa, luego Carlinhos con gripe y fiebre y Manu Rodriguez que no ha podido jugar con dolor abdominal". El preparador granadino explicó que "son dos jugadores muy importantes para nosotros a nivel defensivo y teníamos que tirar de otros jugadores que han tenido una muy buena oportunidad para jugar minutos, para dar un paso adelante y decir aquí estamos y creo que no lo hemos hecho".

Para Pablo Pin no había dudas en que su equipo había perdido por sus propias carencias y declaró que "hemos sido víctimas de nuestros propios errores". Además, subrayó que "en el segundo tiempo lo que teníamos preparado no lo hemos hecho, hemos consumido ataques sin tirar y tuvimos muchisimas perdidas". "Si juegas con este grado de discontinuidad en la concentración en esta liga te gana cualquiera y más un buen equipo que esta bien entrenado y que en su cancha crece mucho y está en clara mejoría".

Para el técnico del Covirán, la clave del partido estuvo en los problemas de concentración de su equipo: "No creo que nos haya podido la presión pues tengo jugadores que llevan jugando a esto toda la vida, hasta los más jóvenes, por lo que más que la presión ha sido la imagen que estamos dando durante toda la temporada, y más fuera de casa, una discontinuidad en la concentración y unas pájaras mentales que hacen que recibamos parciales absurdos".