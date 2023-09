El Covirán Granada aumenta su presupuesto a 3,5 millones

El presidente del Covirán Granada, Óscar Fernández-Arenas, confirmó que el presupuesto del club para la próxima temporada será de 3,5 millones de euros, ligeramente superior al de la pasada campaña, y que parten en su segundo curso seguido en la Liga Endesa con el objetivo de “ser hormiguitas” y “estar incordiando cada fin de semana”.

El dirigente dejó claro este martes en un desayuno informativo que “estar en la ACB es una enhorabuena para todos” y que la piedra angular de su proyecto sigue siendo el técnico Pablo Pin, en el club desde su nacimiento y al que ha renovado por dos años para que “no se lo lleve nadie”.

“Hemos tenido un verano más tranquilo para hacer las cosas con más cabeza. Todo ha ido bien, se cierra la plantilla con lo que queríamos, hacemos la pretemporada como queríamos y con el equipo entrenando muy bien”, explicó.

Fernández-Arenas indicó que afrontan el inicio de temporada “contentos” y que están “tan emocionando como el pasado año o más”, recordando que hay “muchos equipos en la categoría que multiplican por mucho” el presupuesto de su club.

El presupuesto del Covirán Granada será de 3,5 millones de euros, ligeramente superior a los 3.200.000 de la pasada temporada, de los que el 75 por ciento son para masa salarial de jugadores y técnicos del primer equipo.

Objetivos

“Estamos orgullosos de donde estamos. Hemos podido dar un pequeño salto gracias a los patrocinadores y a los aficionados, con un nuevo récord de abonados. Habrá como poco siete mil personas todos los partidos en el Palacio”, destacó.

Pese al incremento, el presidente del Covirán Granada reconoció que no llegan “a los presupuestos de mitad de la tabla” y que volverán a estar entre los mas bajos de la Liga Endesa.

“Somos un club con un límite presupuestario. Este club se ha caracterizado porque no nos vamos a arriesgar a crear un agujero. En once años siempre hemos tenido saldo positivo y no va a dejar de pasar ahora. No fichamos sin saber lo que tenemos, fichamos sabiendo lo que tenemos”, aclaró.

“Hay que saber dónde estamos, estamos en una liga con trece equipos con competición europea. Seremos la hormiguita y estaremos incordiando cada fin de semana”, agregó Fernández-Arenas.

El dirigente resaltó que “en la ACB es donde más se nota dónde hay dinero y dónde no hay dinero” y que “muchos jugadores se han implicado en este proyecto y no estás ganando lo que ganarían en otros sitios”.

Puso como ejemplos al escolta estadounidense Joe Thomasson y al pívot brasileño Cristiano Felicio, de los que apuntó que “podrían cobrar el doble o el triple en otros equipos y han decidido quedarse en Granada".