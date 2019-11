Pablo Pin: "Hay que hacer una reflexión por el juego y la imagen que hemos ofrecido"

Pablo Pin hizo autocrítica tras la derrota en tierras manchegas, comenzando su valoración en rueda de prensa elogiando al ganador y, sobre todo, disculpándose ante los seguidores rojinegros desplazados a Almansa: "En primer lugar, dar la enhorabuena al Afanion Almansa por el partidazo que ha hecho. Y en segundo lugar, agradecer a la gente de Granada, que ha hecho el esfuerzo de hacer cinco horas de coche para venir a vernos y pedirles disculpas porque no hemos estado al nivel que podemos dar", confesó.



"Para nosotros es importante el control mental del partido porque el Almansa es un rival que cuando comienza a acertar, aumenta su nivel defensivo y se viene arriba apoyado por una gran afición que no para de apoyar. Creo que ese control mental no lo hemos tenido y ha sido cuando ellos se han venido arriba y nosotros nos hemos borrado del partido", señaló el técnico del cuadro nazarí.



Pin entonó el 'mea culpa' tras el KO: "Creo que tenemos que hacer una reflexión todos, no sólo por el resultado sino por el juego y la imagen que hemos ofrecido. El primero en hacer la reflexión soy yo, que durante la semana habré hecho muchas cosas mal para que mi equipo juegue así. Mi trabajo es transmitir a los jugadores ciertos detalles que son importantes y seguramente esta semana no haya sido capaz de hacerlo", dijo, mientras reiteraba que "sabíamos a lo que veníamos e insisto en que soy el responsable y tendré que buscar otros métodos para hacer entender las cosas".



En cuanto a las claves de la derrota, el preparador comentó que "se ha mezclado un poco todo: que el Almansa ha jugado muy bien y que cuando ha subido el nivel físico, nosotros nos hemos diluido totalmente". Y añadió que "hemos buscado al final un quinteto con más carácter, sobre todo con Bortolussi, que es el corazón del equipo".

"Tengo que reflexionar sobre el trabajo que estoy haciendo para intentar llegar a los jugadores de otra manera", finalizó.