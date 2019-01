“Creo que podemos jugar el play off”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, tiene motivos para sacar pecho pero prefiere mantener los pies en el suelo e insiste una y otra vez en que hasta que no se alcancen las trece victorias su equipo no tiene que dejar de mirar atrás y mantenerse en la idea de que el objetivo es la salvación.

Pero la realidad es que su equipo ha terminado la primera vuelta de la temporada de su debut en la LEB Oro con diez victorias, lo que sin duda está por encima de cualquier previsión por muy optimista que fuera, incluida la del propio técnico, por lo que la línea de meta está al alcance de la mano. Tanto que, aunque mantiene un tono humilde, se le nota que tiene ganas de cruzar ese Rubicón de los trece triunfos para afrontar con ambición lo que reste de competición con un nuevo reto: acabar la competición en puestos que dan derecho a jugar el play off por el ascenso.

–Cuando el pasado 7 de octubre estaba a punto de debutar en la LEB Oro ante el Ourense, ¿qué pensaba?

–Me acuerdo que en pretemporada le insistía a la gente que ese partido era muy importante porque luego teníamos tres partidos fuera de los cuatro siguientes y era vital para nosotros empezar con una victoria. La idea era ser competitivos y tener en la cabeza la idea de llegar a los trece triunfos.

–Tres meses después, verse con diez victorias al término de la primera vuelta seguro que lo hubiera firmado entonces.

–Nadie, ni nosotros mismos pensábamos que íbamos a estar con diez victorias en la primera vuelta. Sin duda cuando empezamos lo hubiera firmado, pero más estas victorias por la imagen que hemos dado por ser un equipo competitivo y sólido incluso en partidos que hemos perdido, como en Bilbao, donde hicimos treinta minutos muy buenos aunque en los otros diez nos sacaron de la pista. Además todos los jugadores están aportando.

–Cuando vio el calendario, ¿con cuántos triunfos se hubiera dado con un canto en los dientes?

–Hay dos partidos que no los teníamos apuntados, que eran Palencia y Palma fuera de casa, pues son dos equipos hechos para ascender. Son dos canchas donde hay que ir a por todas pero que realmente es muy complicado ganar. A comienzos de temporada pensábamos que se podía llegar a mitad de temporada con ocho triunfos, lo que sin duda hubiera sido una primera vuelta muy buena.

–La realidad es la que es y es mucho mérito para un equipo recién ascendido.

–Sí. Creo que hay jugadores que se han adaptado muy bien con el transcurso de la liga. Esto nos tiene que servir para motivarnos y no conformarnos. Pero hay que ser humildes y mantener la cabeza donde la tenemos que tener para evitar venirnos arriba y pensar en otras cosas.

–Y más aún para un equipo compuesto por jugadores nacionales y sobre la base de la plantilla que jugó en la LEB Plata.

–Pues sí, pero no hay que olvidar que los equipos de abajo están reaccionando y no nos podemos relajar. Tenemos que estar preparados y concentrados porque en cualquier momento nos puede venir una racha negativa. Pero gracias a Dios tenemos este colchón, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Tenemos que seguir con nuestro trabajo y no sacar pecho.

En una palabra Eloy Almazán: Intangibles

Alejandro Bortolussi: Carácter

Carlos de Cobos: Líder

Carlos Corts: Revolución

David Iriarte: Trabajo

Alo Marín: Talento

Sergio Olmos: Clase

Joan Pardina: Más intangibles

Josep Pérez: Calidad

Manu Rodríguez: Responsabilidad

Guille Rubio: Guerrero

Devin Wright: Dureza

–Ha repetido más de una vez que el objetivo está en llegar a las trece victorias. Se supone que no hay ninguna duda de que el objetivo se cumplirá.

–Eso espero. Nosotros vamos planificando los meses de cuatro en cuatro partidos y tras Cáceres y Palencia tenemos por delante un bloque de cuatro partidos hasta la Copa y nos hemos puesto como objetivo en llegar a trece triunfos en este bloque en el que jugamos fuera con Ourense, luego recibimos al Melilla y el Araberri para terminar en la cancha del Canoe. Creemos que lo podemos conseguir.

–¿Es el momento de plantearse ya otros objetivos mayores?

–Todavía es pronto. Creo que este mes e incluso a mitad de febrero tenemos que seguir manteniendo nuestro objetivo porque tenemos partidos importantes. Por ejemplo, ahora jugamos ante el Oruense, que si ganamos también tendríamos el average a favor; está Melilla, que está empatado con nosotros; Canoe, que está ganando en su cancha; y Araberri, un equipo que no nota si juega dentro o fuera. Todavía es pronto y hay que ser muy cautos porque va a haber equipos que van a mejorar mucho, así que tenemos que seguir manteniendo distancias con los de abajo y cuando tengamos más o menos hecho lo de la permanencia tendremos que ser ambiciosos.

–Visto lo visto, ¿dónde cree que puede estar el equipo al final de la liga?

–Tal como estamos jugando y si mantenemos esta línea de juego creo que podemos jugar el play off. Aunque insisto en que hay equipos que van a subir su nivel y otros que se ya se están reforzando.

–Si se mira la clasificación, el Covirán está a sólo dos victorias del segundo y tercer clasificados.

–Increíble. Estamos empatados con equipos como Melilla, Oviedo y Ourense. Es bonito y positivo mirar la clasificación. No obstante, tenemos que ser humildes por un lado para no venirnos arriba, pero por otro lado tenemos que tener nuestro punto de ambición para que cuando tengamos el objetivo prácticamente hecho dar un paso más, más aún porque veo al equipo bien, conectado y con ganas de seguir creciendo.

–Y si se hubiera ganado a Huesca...

–O a Oviedo. A pesar de ello, creo que las temporadas al final hay un equilibrio entre partidos que se debían haber ganado y se pierden y los que se debían haber perdido y ganado. Lo que sí es verdad es que si se hubieran ganado estos dos partidos hubiéramos tenido hasta opciones de jugar la Copa, pero esto son palabras mayores.

–¿Qué partido le duele especialmente no haber ganado?

–El de Oviedo en el Palacio es verdad que lo empezamos mal, pero el de Huesca lo dominamos durante casi todo el encuentro, nos empataron en la última jugada tras haber perdido una renta importante en los últimos minutos y caímos tras dos prórrogas.

–A su juicio, ¿cuáles son el peor y el mejor partidos hasta ahora?

–El mejor partido ha sido el que ganamos el otro día en Palencia o el de Palma de Mallorca. Quizá mejor el de Palencia por la dinámica que tenía un rival que estaba arriba y se estaba jugando meterse en la Copa. El peor, el que jugamos en la cancha del Barça pues fue un partido en el que no encontramos el ritmo, fallamos muchos tiros fáciles y fallamos a nivel defensivo.

–¿Y lo mejor y lo peor de su equipo en estos diecisiete partidos?

–Considero que lo mejor es la cohesión que hemos alcanzado. Empezamos siendo muy sólidos en defensa y creo que lo seguimos siendo cada vez más, además siendo una defensa agresiva, y en ataque hemos ido mejorando, cada vez con mejores porcentajes y más equilibrados, con menos pérdidas. El rebote también lo estamos dominando muy bien. Lo peor quizá esté en lo que nos falta subir el nivel cuando los partidos se ponen muy duros y físicos. Es cierto que somos un equipo que no es excelente en el plano físico y esto tenemos que compensarlo con dureza y siendo capaces de trabar partidos como los que jugamos en Barcelona y Bilbao. Esto en la segunda vuelta será muy importante porque los rivales intentarán jugarnos a un alto nivel físico.

–¿Qué jugador de su equipo le ha sorprendido más?

–De los nuevos, por haberlo visto mucho jugar antes, me ha sorprendido mucho Sergio Olmos porque hace muchas cosas que no se ven. Es un pívot alto y muy delgado y puede dar la impresión de jugar un poco destartalado, pero es un jugador que juega fuerte y duro. Es un jugador que lleva muchos años en la liga y aquí está mostrando una energía y unas ganas... Me está gustando mucho su actitud. Pero creo que todos los jugadores están en este nivel. Por ejemplo, está Guille Rubio que a pesar de su veteranía entrena todos los días como si fuera un júnior. Casi todos se han adaptado muy bien a la liga.

–También ha dicho más de una vez que espera la mejor versión de algunos jugadores como Devin Wright y Manu Rodríguez.

–La semana pasada me senté con Manu y es cierto que él ve que no está teniendo los porcentajes de acorde a su carrera se está dedicando mucho a otros trabajos y hay partidos en los que da un nivel defensivo altísimo. Son cosas que el aficionado normal no se da cuenta pero que facilita mucho el juego del equipo. Si da esto y se le suma el margen de mejora que tiene, que mejorará porque trabaja mucho. Devin puede jugar mejor. Es cierto que en el partido ante el Cáceres ya se le vio mejor. En general creo que todavía todos podemos mejorar.

–A inicios de la temporada explicaba que se había incidido mucho en la preparación física para comenzar con fuerza, como así ha sido. ¿Hay riesgo de algún bajón en este aspecto?

–Puede ser. Otras temporadas nos ha pasado que después de Navidad hemos tenido un poco de bajón, pero es cierto que nosotros en estas fechas seguimos trabajando porque no creo que sea positivo a mitad de temporada parar cuatro días o más. Pero este año creo que lo que está pasando es que se está compensando momentos más bajos de algunos con los más altos de otros. Por ejemplo, en diciembre Sergio Olmos pegó poco de bajón y aparece David Iriarte, al igual que pasó con Carlos de Cobos y Carlos Corts. En general el equipo está bien físicamente porque está formado por gente que le gusta mucho trabajar y, además, está la labor de Arturo Ruiz, nuestro preparador físico, está siendo excepcional.

–Es de suponer que creerá que afición de Granada está entre las mejores de la categoría.

–A nivel de afluencia y de ambiente, creo que las dos mejores aficiones de la LEB Oro son las de Bilbao y Granada