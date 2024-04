El piloto granadino Cristóbal Pérez se proclama subcampeón de Andalucía de Cross Country

El hueteño Cristóbal Pérez Calle se ha proclamado subcampeón de Andalucía de Cross Country y venció la segunda prueba del circuito de este año que consta de seis carreras de resistencia de dos horas de duración cada una. El deportista ya había subido al podio en la primera prueba de esta temporada, en la que ha dado el salto a nivel nacional como tercer clasificado.

Los próximos días 27 y 28 de abril, Cristóbal estará en Santiago de Compostela para competir por el Campeonato Nacional de Enduro. Según señala, “es un sueño cumplido competir a nivel nacional. El primer día, a pesar de los problemas con la moto, quedé sexto aunque llegué a estar cuarto”.

Y es que, para Cristóbal, la adrenalina es la motivación durante la competición. “Cuando te pones el casco se te olvida todo y sólo piensas en ganar, en dónde tienes que ser más rápido, o dónde más prudente, porque las variaciones de trayectoria pueden suponer la diferencia entre quedar un puesto más adelante o llevarte un susto”, apunta.

Cristóbal se aficionó gracias a su padre, que siempre ha tenido moto y que también competía, llegando a ser campeón de Andalucía. Después del confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19, y tras llevar con moto desde los seis años, él también entró en el mundo de la competición.

Las lesiones son la contrapartida del esfuerzo y los peligros de este deporte. “En un mal apoyo con el pie, me rompí el ligamento cruzado y el menisco hace un año. Seguí compitiendo, incluso estuve luchando por ganar hasta que me operaron. La recuperación fue lenta, perdí musculatura en el pie durante los cinco meses que estuve convaleciente parado en casa. Pero con trabajo y esfuerzo, he vuelto a competir y he recuperado un gran nivel”, señala.