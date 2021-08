Destreza, habilidad y fuerza bajo el sol de Salobreña

Correr, poner a prueba tu resistencia con elementos muy pesados o atravesar una gran zanja llena de agua mientras se porta un tronco, son algunas de las pruebas que han tenido que superar, en el menor tiempo posible, el más de un centenar de participantes de la primera 'Wild Track' que se celebra en la Costa Tropical.

Una carrera de obstáculos que se ha celebrado este fin de semana en la playa del Peñón de Salobreña, en la que los participantes, expertos y aficionados en la materia, se han enfrentado por turnos, debido a las restricciones marcadas por el COVID-19, a un número de pruebas de obstáculos y suspensión, en el que se mezclan ejercicios del obstacle course racing (OCR) y del crossfit.

Una competición en la que los deportistas, principalmente de la provincia de Granada y Málaga, aunque también de otros lugares de la península, sacan su lado más salvaje para enfrentarse a las distintas pruebas, en las que son necesarias una buena preparación física, así como mental, para soportar las pruebas de destreza, habilidad y fuerza bajo un sol de justicia.

Todo ello bajo la atenta mirada de numerosos bañistas que aprovecharon su estancia en la playa para disfrutar en directo de este tipo de competiciones, poco usuales de ver en directo, y que mezcla la tensión de saber quién ganará con la alegría de ver el compañerismo que entre los mismos participantes hay.

Algunos curiosos, como Pepe Villanueva, vecino de Granada, explica que cuando bajaba por la mañana con la familia a la playa para pasar el día no esperaba encontrarse esta competición en directo. Además, indicaba entre risas que "quién me iba a decir a mí que colocar la sombrilla en sexta línea de playa hoy, me iba a poner en la primera de esta competición, que además han terminado los Juegos Olímpicos y aquí estoy disfrutando con mi cerveza, gratis de este espectáculo".

Esta experiencia deportiva y pionera en la provincia de Granada está organizada por la empresa Wild Gym con la colaboración del Ayuntamiento de Salobreña y Bocatería la Miga.