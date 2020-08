El campeón del mundo Damián Quintero comienza a trabajar en Sierra Nevada

El actual campeón del mundo de kárate en la modalidad de kata, Damián Quintero, ha comenzado esta semana su trabajo de pretemporada con una concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada con miras a su participación en los Juegos de Tokio 2021.

Quintero, que permanecerá en la estación de montaña granadina hasta el sábado 29 de agosto, ha regresado a los entrenamientos tras unos últimos meses atípicos por la pandemia de coronavirus y que han provocado una gran incertidumbre en torno al calendario de competiciones.

Desconexión mental

"Tras estas vacaciones, en las que sí que he parado de entrenar porque me hacía falta sobre todo a nivel mental, afronto estas dos semanas con muchas ganas de empezar a coger la forma, pero sin exigirme demasiado", afirmó el malagueño en unas declaraciones difundidas por su gabinete de comunicación. Damián Quintero explicó que en este momento "no hay competiciones cerca", una circunstancia que le "da más tiempo para ir con calma".

El karateca continúa enfocando su trabajo hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que ya tiene plaza confirmada, y considera que aún tiene tiempo para prepararse, además de confiar en que pronto se pueda confirmar un calendario internacional de competiciones. "Ya hace muchos meses que no compito y las competiciones son necesarias para ver en qué estado de forma nos encontramos. Espero que a partir de enero se reanude la actividad internacional y, si todo va bien, pueda participar en varias competiciones para la puesta a punto de cara a los Juegos", reconoció.

Favorito

Los de Tokio serán los primeros Juegos Olímpicos para el karateca español, que parte como uno de los favoritos a medalla al ser el actual campeón del mundo en la modalidad de kata y líder de su ránking mundial.