David Iriarte trabaja para volver a sentirse importante en el Covirán Granada

El inicio de temporada no ha sido fácil para David Iriarte. El fallecimiento de su padre tras la disputa de la primera jornada le hizo perderse tres partidos y los entrenamientos de casi todo el mes de octubre.

Desde que se reincorporó a la disciplina del Covirán antes del encuentro ante el Palma, el jugador trabaja para recuperar el ritmo tanto deportivo como emocional.

El ala-pívot asegura que en el aspecto físico "me encuentro muy bien" y añade que buena parte de sus esfuerzos se centran en el plano anímico:"Busco estar bien, en no sentirme ni demasiado exaltado ni demasiado triste".

Iriarte tiene sus prioridades bien definidas, tanto que señala que "no me está importando demasiado si juego cinco o diez minutos, pues lo que quiero es coger confianza en aspectos menos complicados como son la defensa, el rebote, las canastas en balón doblado y los tiros abiertos". En este sentido, añade que "en líneas generales me encuentro en un momento de querer ayudar al equipo en todo lo que pueda sin pensar tanto en mi juego personal ni en mis números".

El mallorquín está convencido de que "llegará un momento de la temporada en el que me encuentre mucho mejor en el que seré capaz de transmitir al equipo que tengo que jugar más minutos porque será lo mejor para el equipo".

Iriarte se muestra agradecido por el trato que ha recibido por parte del club y de la afición, que califica de "magnífico", tras el duro trance que ha pasado. El ala-pívot subraya que sus compañeros "están muy pendientes de mí".

Ante el Almansa

Iriarte está ahora centrado en el encuentro que el Covirán disputará este sábado ante el recién ascendido Almansa. Aunque sobre el papel el cuadro granadino es superior, el ala-pívot avisa que "si llegamos pensando que somos favoritos y que deberíamos ganar es una manera de empezar el partido perdiendo".

El jugador asegura que el equipo se plantea el choque como "muy difícil", por lo que "tendremos que ver si somos capaces de desarrollar las armas que hemos entrenado durante la semana para intentar conseguir la victoria".

El poderío de Watson

Por último, Iriarte alabó el buen momento de Earl Watson, aunque subraya que "mete muchos puntos por cómo están nuestras tiradores, pues es un jugador de continuación y si los ‘pequeños’ no anotan el rival se cierra y es más complicado jugar con él".

También destaca la habilidad del estadounidense en el rebote ofensivo y concluye que "vamos a ver qué plantean los equipos para pararle porque hasta este momento no lo están consiguiendo".